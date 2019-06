36º Festival Ibérico Música de Badajoz celebra el Día de Portugal con 'Concerto Campestre

Se trata de una formación de música antigua portuguesa que ofrece junto con la soprano Joana Seara un programa de compositores portugueses de los siglos XVII y XVIII titulado 'Ah nhanhá venha escutar'.

En él se dará a conocer la 'modinha', un género musical popular de Brasil procedente de la moda lusa, llegado a través de la colonización portuguesa.

Este concierto del XXXVI Festival Ibérico de Música, que organiza la Sociedad Filarmónica de Badajoz, forma parte de la programación de actos que conmemoran el Día de Portugal en Extremadura.

'Concerto Campestre' investiga un periodo en el que la Casa de Braganza realiza una importante apuesta en la formación de músicos dentro y fuera del país, enviando a los más talentosos a estudiar a Roma e importando y cultivando el gusto por la ópera italiana.

Estos mismos compositores produjeron más tarde música de consumo doméstico en formas de 'modinhas', un género de canción que alcanzó una gran popularidad entre la burguesía portuguesa y brasileña.

Este tipo de canción melódica y cortesana tenía gran éxito en los salones de Portugal en el siglo XVII. Al llegar a Brasil era un género aristócrata y erudito, pero poco a poco el género comenzó a ser aceptado popularmente y en el siglo XVIII Domingos Caldas Barbosa compuso unas modinhas que lograron gran difusión.

Es considerado el primer género de música popular brasileña, relacionado con las costumbres domésticas y familiares de la élite social.

MÚSICOS LUSOS FORMADOS EN ESCUELAS EUROPEAS

Con un nombre inspirado en el famoso cuadro de Giorgione, 'Concerto Campestre' es un grupo de música de cámara dedicado a la interpretación de música antigua europea, desde el Renacimiento hasta el periodo Barroco.

Está integrado por jóvenes profesionales especialistas en instrumentos de época que se han formado en las principales escuelas europeas y trabajan en diversos grupos especializados, como Ricercar Consort, Al Ayre Español, Les Talens Liryques o Divino Sospiro, entre otros.

'Concerto Campestre', cuya sede está en Lisboa y su director artístico es Pedro Castro, es una formación versátil, que realiza proyectos con un trío o con un conjunto de diez músicos y cantantes que interpretan cantatas y conciertos de Bach, Telemann y Seixas, entre otros compositores.

La formación ha participado en la Festa da Música de CCB, en los Encontros de Música Antiga de Loulé, Museu Gulbenkian, Festa no Chiado, Festas de Lisboa y en los Encontros de Música Antiga de Tomar, además del Festival Terras sem Sombra y en los Festivais de Outono em Aveiro.

En colaboración con el Quarteto Arabesco presentó el estreno de Serenata 'L'Angelica' de João de Sousa Carvalho, ofreciendo siete conciertos por todo el país entre octubre de 2009 y junio de 2010, realizado una grabación en 2016 que ha publicado Naxos.

En este concierto, que ofrece en el Festival Ibérico de Música, participarán Pedro Castro (oboes y flautas históricos), Catherine Strynckx (violonchelo barroco) y Flávia Almeida Castro (clave), junto con la soprano Joana Seara.

LA SOPRANO JOANA SEARA

Joana Seara inició su formación musical en la Academia de Música de Santa Cecilia en el Conservatorio Nacional de Lisboa. Con una beca de la Fundación Calouste Gulbenkian continuó sus estudios en la reconocida Guildhall School of Music and Drama, en Londres, y después en la Wingate Foundation o en E. M. Behrens Charitable Trust e a Worshipful Company of Barbers. Ha sido distinguida con un Sybil Tutton Award y Worshipful Company of Glass Sellers Music Prize.

En ópera, Joana Seara ha interpretado papeles de Monteverdi a Puccini y de Verdi a Francisco António de Almeida en importantes teatros y salas de varios países, dirigida por importantes maestros del momento.

Joana Seara también ha cantado en grandes auditorios, como la Fundación Gulbenkian, el Centro Cultural de Belém, la Casa da Música y el Teatro Nacional de São Carlos, y en países como a Bulgaria, España, Francia, Reino Unido, India y Brasil.

Además de las grandes óperas y grandes repertorios se ha dedicado a obras antiguas en primera audición en tiempos modernos, sobre todo obras portuguesas del siglo XVIII, trabajando con varios grupos en Portugal. Trabaja regularmente en producciones de Músicos do Tejo (dir. Marcos Magalhães), y con este grupo ha publicado varios proyectos discográficos de música antigua portuguesa, como 'Il Trionfo d'Amore', 'La Spinalba' y 'As Árias de Luísa Todi'.

En su discografía se incluye, también, la grabación de los CD '18th-Century Portuguese Love Songs' con el grupo L'Avventura London, dirigido por Zak Ozmo, y 'L'Angelica', una ópera de João Sousa Carvalho, con 'Concerto Campestre', de Pedro Castro.