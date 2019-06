Los pianistas Daniel del Pino y Alba Ventura actúan en Olivenza y Elvas

El 36º Festival Ibérico de Música que se está celebrando en Badajoz llega este viernes, 7 de junio, a la localidad pacense de Olivenza y a la portuguesa de Elvas con los pianistas Daniel del Pino y Alba Ventura.

Ambos ofrecerán sendos conciertos en dichas localidades dentro del Ciclo 'Beethoven Actual', incluido en la programación de esta edición del Festival Ibérico de Música de Badajoz.

En concreto, este ciclo, que es una coproducción del Festival y el Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM), lleva las Sonatas de Beethoven y los Estudios de Ligeti, junto con otros reestrenos de compositores actuales encargados por el CNDM, a diferentes localidades de Badajoz y Portugal a través de ocho destacados pianistas.

Así pues, Daniel del Pino ofrecerá un recital de piano en la Capilla del Convento de San Juan de Dios de Olivenza a las 20:30 horas, mientras que la pianista Alba Ventura estará en el Cine-Teatro Municipal de la localidad portuguesa de Elvas a las 21:30 (hora portuguesa).

En el quinto concierto del ciclo 'Beethoven Actual', Daniel del Pino interpretará las sonatas número 1, 19, 20, 6 y 7 de Beethoven, además de los Estudios 1 y 13 de Ligeti, junto a la obra 'Étude d'Oiseaux', de Francisco Lara, un encargo del CNDM, tal y como informa en una nota de prensa la Sociedad Filarmónica de Badajoz.

En el caso de Alba Ventura, la pianista catalana tocará para el público portugués las sonatas número 14, 17 y 23 de Beethoven, junto con los Estudios número 6 y 10 de Ligeti y el reestreno de 'Cavatina', una obra de Ricardo Llorca encargo del CNDM.

DANIEL DEL PINO

Daniel del Pino es uno de los pianistas españoles de "mayor relevancia internacional". Su actividad concertística le ha llevado por todo el mundo, actuando en las salas "más prestigiosas" de toda Europa, Marruecos, Túnez, todo Oriente Medio, Gabón, Brasil, México, Colombia, Guatemala, Kazajstán, Taiwan, Japón, Australia y Estados Unidos (Carnegie Hall de Nueva York).

Ha colaborado como solista con las Orquestas Sinfónicas de RTVE, Clásica de España, Córdoba, Sevilla, Galicia, Castilla-León, Valencia, Málaga, Murcia, G. Enesco de Bucarest, Brasov, Estatal de Transilvania (Rumania), Filarmónica de Medellín (Colombia), Filarmonía Podkarpacka (Rzeszow, Polonia), Meadows, Kenosha, Federal Way, Monterey, Santa Cruz, Garland, Las Colinas y New Arlington (Estados Unidos), así como con la Orquesta de Cámara Reina Sofía, Solistas de la Orquesta Sinfónica de Almaty, Solisti di Praga y la Orchestra da Camara d'Umbria.

El pianista ha trabajado bajo la dirección de Max Bragado, Jesús Amigo, José Miguel Rodilla, Gloria Isabel Ramos, Alejandro Posada, Enrique García-Asensio, Carlo Rizzi, Juan Luis Pérez, Robert Carter Austin, Marco Gatti, Carlos Riazuelo, Rubén Gimeno y Alfonso Saura, entre otros.

Daniel del Pino nació en Beirut, Líbano en 1972 y empezó sus estudios musicales en Rabat (Marruecos), continuando su formación en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, la Universidad de Yale y la Southern Methodist University de Dallas (ambas en Estados Unidos).

Sus profesores han sido Marisa Villalba, Julián López-Gimeno, Peter Frankl y Joaquín Achúcarro. Mientras, sus conciertos han sido retransmitidos por Radio 2 Radio Nacional de España, RTVE, ABC Classical de Sydney, SWR 2 (Stuttgart, Alemania), Televisión Nacional de Taiwán, Televisión de Rumania, Radio Televisión de Morelia (México), NPR de Estados Unidos (Radio Nacional Pública), WGBH de Boston, WFMT de Chicago, y las radios de Libreville y Dallas.

Cuenta con numerosas grabaciones. Es director artístico del ciclo Cita con los Clásicos desde 2010, y desde 2014 dirige el Festival que organiza Sierra Musical. Desde 2016 es profesor de piano en el grado superior y máster que ofrece el Centro Superior de Enseñanza Musical Katarina Gurska, en Madrid.

ALBA VENTURA

Por su parte, nacida en Barcelona, Alba Ventura debutó como solista a la edad de trece años junto a la Orquesta de Cadaqués y Sir N. Marriner en San Sebastián y en el Auditorio Nacional de Música.

Desde entonces su carrera como solista no ha parado de crecer con invitaciones de auditorios como el Wigmore Hall, el Barbican, la Iglesia de St. Martin in the Fields, Concertgebouw de Ámsterdam, Musikverein de Viena, Cité de la Musique de París y la Sala Svetlanovsky de Moscú, entre otras, habiendo tocado además de en las principales salas españolas, en Bogotá y Auckland.

También se ha presentado con éxito en China, ofreciendo recitales en importantes salas de Shanghai, Pekín y Guangzhou, y en Estados Unidos, donde fue invitada por la Sociedad Chopin de Connecticut.

Además de conciertos impartió una clase magistral en la Hartt School y fue jurado en la Chopin International Piano Competition. De sus últimas temporadas destacan también sus recitales en el Reino Unido, Auditorio Nacional de Música, Palau de la Música Catalana y Auditori de Barcelona o Festival de Granada, así como conciertos con orquestas como los London Mozart Players, o las Sinfónicas de Barcelona, del Gran Teatre del Liceu o de Castilla y León.

Sus últimos trabajos discográficos están dedicados a Rachmaninov y a los Études (desde Czerny a Rautavaara) que han tenido gran acogida por parte de público y la crítica. Alba Ventura es, además, profesora titular en el Conservatorio Superior de Música del Liceo.