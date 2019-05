Eduardo Fernández ofrecerá un concierto en el Festival Ibérico de Música de Badajoz

Eduardo Fernández ofrecerá el próximo viernes, 31 de mayo, un concierto de piano en el marco del Festival Ibérico de Música de Badajoz. La cita será a las 20:30 horas, en la Residencia Universitaria de Fundación CB (RUCAB), en la capital pacense, con entrada gratuita hasta completar aforo.

Galardonado con el Premio 'El Ojo Crítico' de la Música Clásica de RNE 2016, Eduardo Fernández es uno de los pianistas más destacados de su generación a nivel internacional, siendo especialmente distinguido por la profundidad, madurez y singularidad de sus interpretaciones.

Invitado regularmente en España, Rusia, China, México, Argentina, Chile, Panamá, Ucrania, Moldavia, Austria, Italia, Francia, Suiza, Luxemburgo, Dinamarca, Estonia, Rumanía, Noruega, India, etc, "obteniendo un gran éxito" en salas principales como St. Petersburg Philharmonia, Shanghai Oriental Art Center, Beijing National Centre for the Performing Arts, Philharmonie Luxembourg, Mumbai National Centre, Kiev Philharmonia, Palau de la Música de Barcelona, Palau de Valencia, Palacio Euskalduna de Bilbao, Teatro de la Maestranza de Sevilla, Teatro de la Zarzuela, Teatro Real o Auditorio Nacional de Madrid.

También ha obtenido grandes logros en prestigiosos festivales internacionales, destacando el Festival Internacional de Música y Danza de Granada, ciclo Scherzo de Madrid, Musika-Música de Bilbao o Piano aux Jacobins de Toulouse.

A su vez, su reciente interpretación del Concierto nº2 de Prokofiev junto al Maestro Encinar en el Auditorio Nacional de Madrid ha sido fuertemente alabada por la crítica con titulares en prensa especializada como "El triunfo del piano" o "Eduardo Fernández triunfa en el Auditorio Nacional".

Su reciente debut en la Philharmonie de Luxemburgo tocando la Suite Iberia ha sido calificado por la prensa como "uno de los momentos cumbre del año musical de Luxemburgo", tal y como informa Fundación CB en una nota de prensa.

Igualmente, en marzo de 2019 interpretará el Concierto nº3 de Rachmaninov junto a la Orquesta Sinfónica de RTVE. Considerado por la prestigiosa revista estadounidense Fanfare el sucesor de Alicia de Larrocha.

Ha grabado para Warner (Iberia), Polish Institute (Chopin, Schumann), Centaur (Brahms), Naxos (Paús) y Orpheus (Scriabin The complete Preludes), recibiendo, entre otras distinciones, las de "Disco Excepcional" de Scherzo, "Disco para la Historia" de Ritmo y "Melómano de Oro" de Melómano.

Finalmente, sus próximas grabaciones incluyen un nuevo proyecto con las Sonatas de Alexander Scriabin.