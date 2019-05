Luis Jiménez Delgado, vencedor de ‘Gana con tu Voz’ en Badajoz

El joven vocalista pacense Luis Jiménez Delgado ha sido el último ganador del casting itinerante de Atresmedia ‘Gana con tu Voz’, producido por C&C Publicidad, en su última parada en el Centro Comercial El Faro de Badajoz, en la final celebrada el pasado sábado, 18 de mayo.

De este modo, Luis, de 23 años, consigue el décimo pase directo a los casting finales del programa ‘La Voz’, tras haber emocionado a jurado y público interpretando el tema When I was your man del músico estadounidense Bruno Mars.

“Estoy muy satisfecho con la experiencia, es la tercera vez que lo intento, así que muy contento”, cuenta este joven, que estudia música de forma profesional en el Conservatorio, tal y como informa el Centro Comercial 'El Faro' en una nota de prensa.

En esta ocasión, el jurado tuvo que enfrentarse a una difícil selección, dado el gran nivel de las 20 voces que llegaron a la final de esta parada extremeña de Gana con tu voz.

Concretamente, la cantante Lorena de Operación Triunfo, el productor musical Tomás Limeres y Alba Gil, ganadora de La Voz 2017 (tras haber ganado ese mismo año Gana con tu Voz en Sevilla), fueron los encargados de elegir la voz merecedora de estar un paso más cerca de las famosas ‘Audiciones a Ciegas’.

ESTRENO POR TODO LO ALTO

Y es que, al ser la primera vez que el casting de Atresmedia recala en Extremadura, tanto el número de concursantes interesados en participar, como el público asistente a las galas finales en el Centro Comercial El Faro sorprendió ha sido un éxito total.

En concreto, 238 aspirantes participaron en los casting presenciales de Badajoz, procedentes no solo de la zona sino también de otras ciudades cercanas, para poder estar entre los 50 semifinalistas de los que tan solo 20 llegaron a la final en la que Luis resultó ganador.

Por tanto, desde El Faro se muestran "sumamente contentos" con el evento, esperando poder repetir en próximas ediciones y convertir Badajoz en una parada fija de Gana con tu Voz.