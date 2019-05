Teatro Guirigai lamenta que Consejería Cultura le deniegue el apoyo en su 40º aniversario

La Consejería de Cultura e Igualdad de la Junta de Extremadura ha rechazado coproducir el espectáculo "Libro del Buen Amor" del Arcipreste de Hita, tratándose de la 57ª producción de Teatro Guirigai.

A través de una nota de prensa, una de las compañías históricas del teatro español asentada en Extremadura desde 2005, ha lamentado que "la Comisión haya considerado que el nivel del proyecto no llega a la mínima puntuación".

Con estas palabras, según Teatro Guirigai, se lo comunicó telefónicamente Toni Álvarez, responsable de Cemart, a la compañía la pasada semana.

En concreto, "Libro del Buen Amor", en versión y dirección de Agustín Iglesias, forma parte de la celebración del 40º aniversario de Guirigai. Es la primera vez que se realiza una versión completa de la famosa obra del Arcipreste de Hita, en la que, el dramaturgo y director, trabaja desde hace años.

El espectáculo se ensaya y produce en la sede de la compañía en la localidad pacense de Los Santos de Maimona, donde se presentará antes de su estreno nacional en elXXIV Festival Medieval de Elche el 1 de noviembre, realizando la clausura del prestigioso certamen ilicitano.

Además, continúa Guirigai, después del estreno, el espectáculo comenzará la gira en los teatros portugueses García Resende de Évora y Teatro Lethes en Faro. Sin olvidar que la producción ha sido incluida en el proyecto de Concertación Bianual del Ministerio de Cultura, tiene cerrada funciones en 2020 en Sevilla, Valencia, Zaragoza, Madrid o Oviedo, al tiempo que tiene prevista su participación en los festivales de teatro clásico.

También formará parte en enero 2020 de la campaña escolar de Sala Guirigai, a la que asisten numerosos alumnos de secundaria, precisa la compañía en su nota.

"Las compañías no tenemos otra forma de ayuda para nuestras producciones si no es a través de nuestra propia comunidad. Por eso consideramos que es incomprensible que con el equipo que participa en el proyecto, el planteamiento de gira y siendo la primera vez que se va poner en escena una de los textos más relevantes del medievo, la Consejería de Cultura decida que no apoya el espectáculo", denuncia.

Al mismo tiempo, considera que este rechazo "es significativo" en un año especialmente relevante para Guirigai, en el que celebra 40 años de trayectoria profesional recibiendo apoyos y reconocimiento desde diferentes ámbitos.

"El Ojo Crítico nos dedicó un programa retransmitido en directo desde nuestra sede en Los Santos de Maimona; recibimos el premio extremeño a las AAEE Avuelapluma; acabamos de acordar los términos de la donación de nuestro archivo con el Centro de Documentación Teatral del Inaem,...; por tanto, el rechazo de la Consejería de Cultura, supone un duro y brutal golpe a todo el equipo", lamenta.

En definitiva, según la compañía santeña, la "falta de inversión extremeña" en este espectáculo coloca a Guirigai "en una posición muy difícil poniendo en riesgo la producción", concluye.