La música coral vuelve a Alburquerque en su III Albur Festival

Grupos corales de Extremadura, Galicia, Canarias y Murcia participarán los próximos días 14 y 15 de junio en Alburquerque (Badajoz) en el III Albur Festival.



En concreto, actuarán los grupos "Son do Sil" de Galicia, "Tigaray" del norte de Tenerife, los murcianos "Son del Malecón", y los pacenses "Furriones", en una cita organizada por esta última agrupación extremeña y patrocinada por el Ayuntamiento de Alburquerque.



Así pues, durante la presentación del evento, el diputado provincial de la Diputación de Badajoz Manuel Antonio Díaz ha destacado que Alburquerque es una localidad "muy dinámica y activa", donde los festivales "cobran especial importancia".



"Para la Diputación de Badajoz, como no puede ser de otra manera, todo lo que suponga llevar la cultura y la música a cualquier municipio de nuestra provincia es objetivo fundamental", ha manifestado, más si cabe "cuando traspasa fronteras, algo que Alburquerque consigue año tras año", ha subrayado.



Por su parte, la concejala de Desarrollo Local de Alburquerque, Marisa Murillo, ha definido a 'Albur' como un festival "diferente" con música coral que versiona temas de estilos diversos, desde el folk y el tango al popo, los boleros y otras melodías hispanoamericanas.



"Es un festival muy atractivo que surgió de una idea de nuestro alcalde, Ángel Vadillo, y que se dirige principalmente a un público de entre 40 y 50 años", tal y como informa en una nota de prensa la Diputación de Badajoz.



En este sentido, la directora de la Casa de la Cultura de Alburquerque, Ángela Robles, lo amplía a toda la familia al tratarse de un evento "ameno", de "calle" y "muy bien acogido por todos".



Mientras, los componentes del grupo 'Furriones', Jesús Clemente y Francisco Muñoz, afirman que se está logrando un "gran éxito" con este tipo de música por sus voces e instrumentos tradicionales, no eléctricos. "Cada grupo acude con su propio repertorio y la finalidad no es otra que el público disfrute con las actuaciones y pase unos días de gran ambiente y convivencia", añaden.



PROGRAMA PREVISTO



Por otra parte, en cuanto al programa del 'Albur Festival', el viernes 14 de junio, a las 22,00 horas, actuarán los grupos "Son do Sil" de Galicia y "Tigaray" del norte de Tenerife.



Al día siguiente, el sábado día 15 de junio, lo harán los murcianos "Son del Malecón" y los pacenses "Furriones".



Las actuaciones se celebrarán en la Plaza de España de Alburquerque, con entrada libre y gratuita.



De este modo, Jesús Clemente explica que cada formación participante integra entre 33 y 35 componentes, destacando al grupo "Tigaray" con 34 años de historia y una gran calidad de sonido.



De "Son do Sil" precisa que llevan 12 años de existencia y versionan, sobre todo, boleros, tangos pop y música de los ochenta, entre otros estilos.



A su vez, "Son del Malecón" se centran más en música hispanoamericana tras 17 años de actuaciones. Mientras, el más joven es "Furriones", constituido hace cinco años con la intención de aportar "algo innovador" al panorama musical en Extremadura y el resto de España. Basa su actividad artística en la interpretación de música contemporánea a través de instrumentos musicales acústicos.