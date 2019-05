Víctor Manuel inaugurará en agosto los 'Encuentros en Montánchez' en su XIV edición

El cantautor Víctor Manuel recalará este verano en Montánchez (Cáceres), donde ofrecerá un concierto que marcará la jornada inaugural de los 'Encuentros en Montánchez. Diálogo de Culturas', que alcanzan su décimo cuarta edición.

Además, la programación de este año cuenta también con un concierto de Pasión Vega, la obra 'Viriato' y un homenaje a la filósofa María Zambrano a cargo de Karlik Danza Teatro.



En concreto, el concierto del artista asturiano, en versión acústica será el miércoles, 21 de agosto, en el patio del castillo almohade, después de la tradicional gala de los Premios Diálogo de Culturas, que se entregarán en una ceremonia en el Parque del Calvario, para abrir este festival cultural que organiza el Ayuntamiento de Montánchez.



Víctor Manuel (71 años) hará un repaso íntimo a su abultado cancionero, con himnos reconocibles como 'Bailarina' o 'Luna', y ofrecerá temas de su nuevo disco 'Casi nada está en su sitio', que da título a la gira en la que se encuentra embarcado.



El asturiano seleccionará cuidadosamente entre su extensa producción (más de 500 canciones) temas clásicos y de nuevo cuño, para "ofrecer un viaje personal por su particular legado a la canción popular española", asegura la organización en nota de prensa. No abandona la canción protesta, ya que en su nuevo disco incluye temas como 'Nos están preguntando', un alegato contra la venta de armas y la situación de los refugiados.



El día después, el jueves 22 de agosto, será una jornada dedicada al teatro, con el montaje 'Viriato', coproducido por Verbo Producciones, que hará una representación específica y ajustada al particular escenario de la fortaleza montanchega (siglo XII).



HOMENAJE A MARÍA ZAMBRANO



Ya el viernes, día 23, la danza se adueñará del escenario del castillo con una obra de la compañía Karlik Danza en homenaje a María Zambrano, filósofa española que vivió medio siglo en el exilio. El espectáculo pondrá en escena un canto a la figura de la pensadora, a través de la palabra danzante, de la imagen, la metáfora y el símbolo.



En concreto, tal y como recoge la nota, se trata de "un montaje sutil, con una escenografía móvil que utiliza recursos audiovisuales e incluye la voz de la propia Zambrano".



Las actuaciones en el castillo se cerrarán la noche del sábado 24 de agosto con el potente directo de Pasión Vega, que desgranará los temas de su último disco '40 quilates'.