Juan Manuel de Prada defiende las "obligaciones" de la literatura con el lector

El escritor Juan Manuel de Prada ha defendido que la literatura tiene unas "obligaciones" con los lectores y tiene que mostrarles también "la belleza del lenguaje", que en su opinión "hay que cuidar" dado que, para quien "solo busca entretenimiento", las novelas "ya han sido superadas" por las series de televisión.

"A mí me gusta el género de intriga, pero digamos que la deriva que ha tenido no me interesa, tampoco me interesa ese lector que busca en una novela puro entretenimiento", ha sostenido el autor, para quien dicho lector "ya no existe" y para quien "sólo busca entretenimiento" las novelas "ya han sido superadas por las series de televisión".

De este modo, ha continuado, escribe para personas a las que le guste la literatura y "no" para quienes solamente busquen entretenimiento, puesto que "tienen que buscar entretenimiento y algo más" como el "amor por el lenguaje porque si no qué sentido tiene leer una novela", se ha preguntado a la vez que ha añadido que, en ese caso, "te ves una serie de Netflix y a tomar por saco".

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios con motivo de su visita a la Feria del Libro de Badajoz, donde esta tarde firma libros y ofrece una conferencia sobre su novela 'Lucía en la noche'.

Sobre la misma, de Prada ha explicado que la novela con la que ganó el Premio Planeta hace más de 20 años, 'La Tempestad', era también de intriga, así como otros trabajos que "aunque no han sido puramente novelas de intriga" sí "tenían muchos ingredientes" de dicho género que "ha tocado en diversas ocasiones".

'LUCÍA Y LA NOCHE'

En esta ocasión, cuenta cómo Alejandro Ballesteros es "un escritor que ha perdido la ilusión por su trabajo, por su oficio" y es el narrador en esta novela en la que Lucía es la protagonista y "le devuelve las ganas, el entusiasmo", por lo que ha considerado que es la historia de esta mujer que irrumpe en la vida de dicho escritor "y la transforma por completo, lo redime, lo saca de esa abulia o de esa impotencia creativa en la que estaba inmerso".

No obstante, ha continuado, "poco a poco le va mostrando cosas que sugieren que no es lo que parece" y llega un momento en el que Lucía desaparece y Alejandro quiere reconstruir quién es ella "de verdad" y descubrir "qué es lo que le había escondido", en torno a lo cual gira la intriga de esta novela que ha comparado con la película 'Vértigo'.

Al respecto, ha comentado que, de forma similar a la protagonista que interpreta Kim Novak en esta cinta de Alfred Hitchcock, "es una mujer que esconde un misterio" y que "aparenta ser algo que realmente no es".

OBSESIÓN AMOROSA

Así, es "precisamente" el amor y la obsesión amorosa del protagonista, como ocurre también en Vértigo', lo que mueve la investigación, ha señalado Juan Manuel de Prada sobre esta novela, en la que cuenta una parte en presente y otra en pasado diferenciadas por la grafía, dado que se ha dado cuenta de que la gente "se arma un lío y aún así se lo arman también".

En 'Lucía en la noche' va contando la investigación de Alejandro en torno al misterio de Lucía y, paralelamente y de forma alterna, otros capítulos abordan la relación que han mantenido ambos durante un año a modo de "pequeños flash backs que van iluminando la investigación de Alejandro" y "van desvelando el misterio de Lucía".

Una novela que Juan Manuel de Prada ha tildado como "muy accesible" y en la que añade "algunas falsas pistas" porque en una historia de intriga se busca "desarrollar suspicacias" en el lector, al tiempo que ha sostenido que el "misterio" de la literatura consiste en que el lector "tiene que entrar en sintonía con el estilo" y con la manera de escribir el autor.

"La literatura tiene siempre que ofrecer algo más porque no nos engañemos, la literatura es una transferencia espiritual que se produce entre quien ha escrito el libro y quien lo lee, y en esa transferencia uno tiene que poner lo mejor de sí mismo", ha manifestado de Prada, que ha reconocido que si escribiera novelas como Dan Brown no sería él sino "un subnormal que trata de imitar a Dan Brown".

"Lo mismo que si Dan Brown hiciera lo mismo conmigo, cosa que sería más grotesca todavía porque no vendería lo que vende", ha concluido.