Antón Reixa invita a "cuidar" Womad y a garantizar que sea un festival "de respeto"

El actor Antón Reixa ha invitado a "cuidar" Womad y a garantizar que sea un festival "de respeto" donde "no es no", además de recordar que Cáceres es ciudad de "concordia y de hospitalidad, de integración, de tolerancia, de igualdad y de respeto"



"Y por eso Womad es Cáceres y Cáceres es Womad", ha aseverado Reixa en la lectura de un manifiesto que ha tenido lugar en el escenario de la Plaza Mayor de Cáceres.



En su intervención, Reixa ha dado las gracias los asistentes por cuidar a la ciudad de Cáceres, que "ha abrazado a Womad como Womad la abraza a ella cada mes de mayo", pero ha añadido que, para que esta sintonía "tan fructífera permanezca", se debe cuidar este festival y a la ciudad que lo acoge.



"Tenemos que garantizar entre todos que este sea un festival de respeto en el que todas y todos disfrutemos sin ningún tipo de incidencia. Recuerden todos que no es no y que si no te dice sí, es no. Respeto. Respeto", ha aseverado.



Asimismo, Reixa ha remarcado que también se cuida Cáceres cuando se congregan 150.000 personas "sin dañar el entorno en un festival ambientalmente sostenible" o cuando se da "ejemplo al mundo de que es posible una experiencia tan enorme como esta sin dejar más rastro que los buenos recuerdos de cuatro días de música, danza y arte de todas las partes del mundo".



WOMAD ES COMPROMISO



De la misma manera, ha expuesto que el festival Womad es también "compromiso" y por ello cada año desde aquí se alerta de lo que ocurre en el entorno. "Asistimos a el regreso de movimientos de involución ideológica y social en los que se pretende poner en discusión derechos que la ciudadanía ha ido conquistando a veces con grandes sacrificios", ha advertido.



Tiempos, ha añadido, en los que "se señala" a las personas LGTB para que "no puedan amar libremente a quien quieran amar o se casarse y hacer vida familiar con quien quieran", unas personas a la que se pretende "arrinconar en su fiesta de orgullo y que firmen un contrato para que paguen la limpieza de los espacios públicos que otros colectivos utilizan sin restricciones".



Tiempos, ha apuntado, en los que se pretende negar la evidencia de que las mujeres" continúan muriendo a manos de sus parejas y sus exparejas" en aplicación del "más puro terrorismo machista que ya ha matado más que el terrorismo de ETA", un episodio de la historia de España "felizmente superado gracias precisamente a la fuerza de la democracia y a la lucha de personas como Alfredo Pérez Rubalcaba", cuya desaparición ha lamentado.



"Estos son tiempos en los que por negar hasta se niega la tragedia del cambio climático, cuyas consecuencias empiezan ya a ser irreversibles y nos obligan a todos a actuar en nuestros hábitos más cotidianos. Como tomarnos la copas en este Womad en vasos reutilizables para que ese enemigo letal que es el plástico reduzca su presencia de nuestro planeta hasta que logramos hacerlo desaparecer del todo", ha indicado.



Sobre esto, Antón Reixa ha expuesto que el cambio climático no solo es un "drama ambiental" por el calentamiento de los océanos, por la "gravísima y acentuada desaparición" de especies animales y por las consecuencias directas en la salud de los ciudadanos, sino que el "drama es más profundo en los países más empobrecidos", como la cercana África.



Un continente en el que las "acciones depredadoras" de occidente y la "tibieza" con la que se invierte en cooperación "están acabando con pueblos que perecen sobre el territorio donde nacieron o en viajes infernales a manos de las mafias en busca del sueño de la supervivencia en las sociedades supuestamente avanzadas; que, para colmo, les cierran las puertas y los recluyen en auténtico campos de concentración del siglo XXI".



"Siempre vamos a tener en nuestras manos, en las manos de cada mujer y de cada hombre de este planeta, las herramientas para impedir un regreso a la oscuridad. Hay que plantarles cara con nuestra protesta, con nuestras actitudes y con nuestro voto para frenar la regresión y exigir que continuemos avanzando para que este planeta sea mejor, más humano y más sostenible. No permanezcamos en silencio. Actuemos", ha finalizado.