Sonidos extremeños, de Togo y Andalucía dan paso a tres días de conciertos en el Womad

El flamenco sicodélico, la rumba, el funk o el folk contemporáneo serán los primeros sonidos que se escuchen este jueves en el festival Womad Cáceres, en su primer día de conciertos en la Plaza Mayor. Los extremeños EnVerea serán los primeros en subirse al escenario, a las 20,00 horas, dando inicio este certamen que inundarán el centro histórico de la ciudad hasta el domingo con la participación de 32 grupos y solistas de catorce países.



Los placentinos EnVerea presentarán en el escenario principal su folk tradicional aderezado con ritmos de otros países para que "todo el mundo baile y se lo pase bien", ha dicho Toni García, miembro del grupo que ha recordado que, hace unos años, ellos eran espectadores del Womad y ahora son los encargados de inaugurarlo. "Lo daremos todo", ha subrayado en rueda de prensa.



Tras ellos, Miguel Caldito y El Combo Utopía, que comienza su concierto a las 20,45 horas, llegan a Cáceres con un bagaje de vida musical errante que empezó en Badajoz y le ha llevado por Europa y América Latina. Y así es su música, atravesada por la rumba, el flamenco, el rock o el reggae, según él mismo ha explicado, ya que sus ritmos beben de "diferentes partes del mundo" y el mejor sitio para demostrarlo es este festival.



A las 21,45 horas saldrán al escenario principal de la Plaza Mayor Quentin Gas & Los Zíngaros, que han definido su música como si Camarón grabara con Tame Impala entre Sevilla y Londres. Se unieron en 2014, y sólo con un disco y un puñado de singles han fundamentado la atracción que despierta su flamenco sicodélico y rockero.



A Quentin Gas le sucederá a las 23,00 horas Vaudou Game, con su herencia de música ritual del vudú practicado en Togo. Vaudou Game es el proyecto de Peter Solo, cuya infancia en el país africano está vinculada a las tradiciones musicales religiosas de sus padres (su madre, próxima al vudú; su padre, afín al catolicismo).



A este origen iría sumando las melodías del pop, del soul o del funk, que él músico escuchaba antes de dar el salto a Europa donde fundió sus conocimientos para dar con la base de la música funk con elementos afrobeat y high life, que caracteriza su música. Su último álbum, es Otodi, publicado el pasado año.



CATORCE PAÍSES



Estos primeros cuatro conciertos darán paso, del viernes al domingo, a voces musicales de catorce países, entre ellas las de John Ellison, el músico de soul que conoció el racismo en su país, Estados Unidos. También la de Calypso Rose, la "reina del calypso", una luchadora en Trinidad y Tobago por la igualdad y los derechos humanos.



Por está vigésimo octava edición de Womad Cáceres pasará también Pascal Danaë, líder de Delgres, que tomó este nombre de un soldado negro que luchó contra la esclavitud en Guadalupe. Y la voz de la turca Gaye Su Ayol, que funde en su música un compromiso político y poético.



También la de Les Negresses Vertes, un nombre asociado a una canción concebida como manifiesto antirracista. Y la de Manwar, cuya trayectoria está inspirada por el pasado esclavista de su país, Isla Mauricio; o la de la argentina Mica, militante de los derechos de la mujer.



Este conjunto de creadores de España, Togo, Francia, Perú, Argentina, Turquía, Marruecos, Estados Unidos, Inglaterra, Isla de Mauricio, Cuba, Holanda, Senegal y Trinidad y Tobago aguarda a decenas de miles de aficionados a los ritmos y melodías del mundo. A los citados se suman los españoles de Colectivo Panamera, la cubana Yaite Ramos con su proyecto La Dame Blanche, el marroquí Maalem Hamid El Kasri, la española María Rodés, la hispanoperuana Mariella Köhn y los holandeses de Jungle by Night.



Aunque la presencia extremeña es destacada en la programación del multitudinario espacio de la Plaza Mayor, con nombres como DelRey y Seventh Sun, u otros como Les Motriz, EnVerea y Carlos Rodríguez Cid, los grupos extremeños emergentes cuentan con un espacio propio en la plaza de Santa María, el denominado escenario IJEX@WOMAD. Allí desplegarán sus bagajes musicales Tree House, Free Mind, Pepe Peña & The Garden Band, Puerta Oeste, Los Tai Tabú, La Moma Vieja, J. Vega y Arias.



CICLO DE CINE Y TALLERES



En esta primera jornada del certamen comienza también el ciclo de cine de cuatro filmes sobre la África contemporánea e histórica, que se proyectarán en la Filmoteca de Extremadura. El primer título de este acercamiento a la realidad del continente africano es el documental de Mozambique 'Maputo. Etnografía de una ciudad dividida', dirigido por João Graça y Fábio Ribeiro en 2015.



La película, que se exhibe esta tarde a las 18,30 horas, retrata la ciudad mozambiqueña y las divisiones sociales que existen entre los suburbios y la denominada "ciudad de cemento", según lo cuentan ciudadanos de ambos núcleos residenciales.



El festival, que tiene el respaldo de la Junta de Extremadura, la Diputación de Cáceres y el Ayuntamiento cacereño a través del Consorcio Gran Teatro, incorpora, como cada año, su Mercado Global y no faltan los talleres de música, baile y la elaboración de objetos, para niños y para adultos, que impartirán Mariella Köhn, Mica, Sicobana, Wolfworks y Creative Workshops.