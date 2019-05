Leire Iglesias asiste a la presentación de 'Let it shine', nuevo trabajo de Gene García

La consejera de Cultura e Igualdad, Leire Iglesias, ha asistido este martes a la presentación de ‘Let it shine’, el último trabajo en forma de single del músico Gene García, una de las voces más reconocibles del panorama musical extremeño.

Durante su intervención, la titular extremeña de Cultura ha ‘glosado’ la trayectoria del líder de una de las más míticas bandas de rock de Extremadura como ‘Inlavables’ y del que ha destacado, por encima de todo, su generosidad al regalarnos “sus sonidos y sus sentimientos” a través de su música.

Compuesta por Gecko Turner, alma melliza de “The Revreendoes”, ‘Let it shine’ es una muestra de la voz profunda de “un blanco negro”, como lo ha definido Iglesias en referencia a su inconfundible y rotunda voz, y es mascarón de proa de un trabajo donde el jazz, el blues, el soul y los sonidos afroamericanos se dan cita bajo el barniz de Gene.

‘The Moochers’, la’ Iberian Big Band’, los citados ‘Revrendoes’ o los ya míticos ‘Inlavables’ son algunos de los sonidos y registros que ‘Doctor G’ ha regalado, además de sus boleros con ‘Los Cinco’ o la selección musical con la que aporta conocimientos y filias musicales desde su ‘Gabinete del Doctor G’ en Canal Extremadura Radio.

En concreto, ‘Let it shine’ tiene un aire de soft jazz con letra y música expresamente compuesta por Gecko Turner para Gene, tal y como informa la Junta en una nota de prensa.

En sus conciertos, Gene estará acompañado por músicos lisboetas como Víctor Zamora al piano, Cicero Lee al contrabajo y Joel Silva a la batería y con quienes realizará el próximo 24 de junio un concierto en la Praça do Giraldo de Évora (Portugal) similar al que el propio Gene ofreció en el Palacio de Congresos de Badajoz junto a la Orquesta de Extremadura (OEX).

La versión de la canción ‘Just the way you are’ de Billy Joel, con arreglos de Víctor Zamora y la voz envolvente y profunda de black music de Gene ha sido el otro trabajo que este martes se ha presentado en el Teatro López de Ayala en un acto al que ha asistido el propio Gene García, además de consejera de Cultura, el director del Teatro, Miguel Murillo, su gerente, Miguel Ángel Jaraíz o el productor Antonio Vega.

Ambos temas ya están disponibles para su escucha en las principales plataformas digitales: Spotify, iTunes, Google Music, Amazon Music, Deezer, etc. Y además, en su perfil de Youtube está disponible 'Let it Shine' en formato videoclip.