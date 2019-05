Calypso Rose dará su único concierto en España en el festival Womad Cáceres

La cantante de Trinidad y Tobago Calypso Rose, de 79 años, viaja a Europa y África durante más de tres meses y, su primera y única parada en España será en el festival Womad Cáceres 2019, el sábado 11 de mayo.

En concreto, la cita es en el escenario principal de la Plaza Mayor a las 23,00 horas cuando la "reina del calypso", como la bautizaron en la década de los 70, protagonice una de las 21 actuaciones que tiene por delante en esta gira.



Rose acaba de participar en el Coachella Valley Music and Arts Festival de la localidad de Indio, en California, del que ha sido la artista más longeva en actuar. Allí abrió uno de sus dos conciertos con uno de esos temas que definen su compromiso social contra los abusos contra las mujeres. "Nunca levantes tu mano contra una mujer", dijo en el escenario, según la crónica publicada en Los Angeles Times.



Luchadora en su país por la igualdad y los derechos humanos, Calypso Rose es el nombre artístico de Rose McCartha Linda Sandy Lewis, nacida en 1940, y que lleva sobre los escenarios desde la década de los años 50.



A lo largo de su vida musical ha escrito más de 800 canciones y ha cantado con figuras de la música caribeña como Bob Marley. Su vertiente social, en defensa de la igualdad y los derechos humanos, se plasmó ya en su primera canción, Glass thief, de 1955, en la que denunciaba la desigualdad entre sexos. En los años 70 se ganó el título de "reina del calypso". Esta música folclórica es la que se interpreta en el carnaval de Trinidad y Tobago.



Varios premios en las décadas siguientes han reconocido su labor en la difusión de esta música. En 2016 ganó el premio como Artista del año en Womex, y en 2017 recibió el premio al mejor álbum del año de World Music en Francia. En 2018 publicó So Calypso, que recogía algunas de sus canciones más populares.



GIRA INTERNACIONAL



La gira internacional de Calypso Rose seguirá después de Cáceres, y hasta principios de agosto, por Francia, Alemania, Marruecos, Austria, Eslovaquia, Chequia y Reino Unido.



Calypso Rose forma parte del cartel artístico de la vigésimo octava edición del Festival Womad en Cáceres, en el que se darán cita desde este jueves, 9 de mayo, hasta el domingo, un total de 32 solitas y grupos de 14 países, tal y como informa la organización del certamen musical en una nota de prensa.



Algunos de los que se subirán a los escenarios son Colectivo Panamera, Delgres, Gaye Su Akyol, John Ellison & The Soul Brother Orchestra, Jungle By Night, La Dame Blance, Les Négresses Vertes, Maalem Hamid El Kasri, Maria Rodés, Menwar, Mica, Quentin Gas & Los Zíngaros, Vaudou Game, entre otros.