Escultor José Luis Hinchado muestra el "patrimonio intangible" en Badajoz

Cabe señalar que, se trata de una obra del escultor José Luis Hinchado y en la que han trabajado y adquieren un especial protagonismo alumnos del Colegio Manuel Pacheco de la capital pacense.



La muestra, inaugurada este viernes, día 3, es el resultado de las actividades que está realizando este centro de atención educativa preferente para la compensación de las desigualdades que se viven en un entorno de exclusión.



Enmarcada en el proyecto Erasmus Plus KA 299, recoge los trabajos realizados, que da a conocer para incidir en la importancia de la educación y cultura, con el objetivo de conseguir la inclusión social y la democratización de la cultura; "como forma de deconstruir lo que no funciona" y "construir espacios ciudadanos" en las barriadas donde se vive con escasos recursos sociales, culturales y económicos.



El escultor y la directora del colegio, María Isabel Rodríguez Tejada, han explicado que la exposición es un homenaje al "patrimonio inmaterial extremeño" centrado en el cielo y la tierra, con una escultura llamada 'Grito' que expresa una llamada de atención para el cuidado de nuestro entorno.



El diputado de Cultura, Ricardo Cabezas, ha felicitado por su parte a alumnos, maestros y equipo directivo del Manuel Pacheco por el trabajo que realizan, "que es un ejemplo para el resto de los centros educativos", mientras que el representante de la delegación provincial de Educación, Manuel Nieto, ha elogiado el trabajo del centro, la decoración de sus aulas y el ambiente creado por los profesores para que la escuela "no sea aburrida".