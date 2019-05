La Diputación de Badajoz lamenta el fallecimiento del artista Luis Costillo

La Diputación de Badajoz se ha sumado a las muestras de condolencias por el fallecimiento del artista Luis Costillo, con quien colaboró en proyectos culturales y con quien mantuvo una vinculación "larga, fructífera y esencial".



A través de una nota de prensa, la institución provincial pacense recuerda que fue una relación larga porque durante su vida artística mantuvo "una especial colaboración" con la creación y el diseño de publicaciones, catálogos y otros formatos culturales auspiciados por ésta.



Fructífera en su resultado, "siempre magnífico, original y de una contemporaneidad audaz, personalísima". Y esencial en el sentido de marcar una línea de la que "no era posible sustraerse, tanto por su nivel de calidad como por la frescura que imprimía su instinto creativo".



Autor de revistas que son "todo un referente" de la cultura de esta parte fronteriza como Espacio/Espaço Escrito, catálogos de exposiciones, destacando la colección inigualable y tan valorada del Premio de Poesía Experimental, cartelería, trazos, grafismo, talento...



"Luis confeccionaba más que diseñaba proyectos propios y ajenos. Pretendía decir, no solo hacer, si no no sé es artista. Desde su calle Alcántara en el casco antiguo, cruzando La Soledad mil veces en bicicleta. Saludando siempre. Así era F.Heit o Farenheit, más conocido como Luis Costillo", señala la Diputación pacense.