Una decena de escuelas participan en el Encuentro Nacional de Danza en Montijo

Una decena de escuelas participarán este sábado, 4 de mayo, en Montijo (Badajoz), en el Encuentro Nacional de Danza, que organiza el coreógrafo y director Pedro Cruz.

En concreto, este evento comenzará a las 21:00 horas en el Teatro Nuevo Calderón de la localidad pacense, según ha informado la organización en una nota de prensa.

En dicho encuentro, la Escuela de Danza Clásica de Zafra interpretará 'Mimos' y 'Arlequines', mientras que la Escuela de Danza de la Diputación de Cáceres representará 'Arlequinade' y 'Composición en Rojo, Azul y Amarillo'.

También, el Centro de Danza Zaida Ortiz mostrará su espectáculo 'Aleyon', 'Alfonsina y el mar' y 'Never enough' y el Centro de Danza Coppelia hará lo propio con 'Carol of the bells' y 'Believer'.

Por su parte, la Escuela de Ballet de Badajoz actuará con 'Fall' y 'El espectáculo debe continuar'; mientras que la Escuela de Danza Pirouette seguirá con 'Friendship', 'Synchrony' y 'Essentials'.

A su vez, el Conservatorio Elemental de Danza El Brocense llevará al Encuentro Nacional de Danza 'Sui Generis' y 'Nereidas' y la Escuela Municipal de Montijo 'Over the rainbow , 'Brote y Afecto', 'Mediterráneo', 'O Fortuna' y 'Strangers in the night', en este caso junto con la Escuela de Ballet de Badajoz.

Finalmente, la Escuela de Baile Jesús y Sandra actuará una sola vez con 'La Puerta Violeta'; y la Escuela de Ballet de Almendralejo lo hará con 'Let's to ready to rumble', 'Las Puertas del Infierno', 'Después la luz' y 'Bohemian Rapsody'. Además Javier Churiaque representará 'Variación para un hombre solo'.