La Diputación presenta sus últimas publicaciones en la Feria del Libro de Cáceres

Las dos últimas publicaciones del Área de Cultura de la Diputación de Cáceres, "Mariano Amaral. El Nano. Un hombre bueno", de Carlos Fernández Rincón y Fernando Jiménez Berrocal, y "Los orives. Orfebrería de filigrana en la provincia de Cáceres. Siglos XIX y XX", de Juan Manuel Valadés, se han presentado este pasado jueves en la carpa de la Feria del Libro de la capital cacereña.



En concreto, la presidenta de la institución provincial, Charo Cordero, acompañada del diputado de Cultura, Juventud y Deportes, Álvaro Sánchez Cotrina, ha presentado en primer lugar la obra de Valadés, destacando la importancia que para la Institución provincial tiene un trabajo que contribuye a preservar la etnografía, el folclore y las tradiciones de la provincia, por lo que cuando llegó a manos de la diputación el proyecto, no tuvieron "ninguna duda" para incorporarlo a la colección de Estudios Locales.



Así pues, se trata, tal y como ha apuntado Cordero, de un "trabajo concienzudo" sobre la tradicional técnica joyera en la provincia, relatando la llegada de los orives portugueses a la provincia de Cáceres durante el primer tercio del siglo XIX. Unos orives portadores de unas técnicas y un repertorio de joyas muy efectistas pero de limitado coste, gracias al uso de la filigrana como técnica estructural, tal y como informa la Diputación en una nota de prensa.



Todo ello da un "gran impulso" a la orfebrería cacereña, creando grandes focos de producción en Zarza la Mayor, Ceclavín y Torrejoncillo, e impulsando la aparición de "numerosos maestros extremeños" que a lo largo de los siglos XIX y XX serán los responsables de la "etapa de esplendor" de la orfebrería de filigrana en la provincia.



"A través de este interesante trabajo conoceremos mejor nuestra orfebrería, los orígenes de nuestras joyas típicas del aderezo regional y, en definitiva, nuestra propia historia", ha señalado Cordero.



Por su parte, Juan Manuel Valadés ha querido dejar claro que no es un libro de joyería, tampoco de etnografía, sino un "homenaje" a esas personas que trabajaron en la orfebrería y que hicieron posible que "hoy nada se tenga que envidiar a la orfebrería charra o cordobesa", y ha resaltado que el libro recoge un censo de más de 400 orives que han trabajado a lo largo de los últimos doscientos años en la provincia de Cáceres.



Por otro lado, en "Mariano Amaral. El Nano. Un hombre bueno" se recuerda su figura a través de recuerdos muy personales de nombres como Pilar Alcántara, Santos Benítez, Purificación Claver, Sergio Lorenzo, Paco Mangut o los propios autores, Juan Carlos Fernández Rincón y Fernando Jiménez Berrocal, entre otros.



El Nano es "un personaje querido por todos los cacereños y cacereñas que lo conocieron". "Un ser especial", "un niño grande", como se le ha denominado, que recorría las calles y plazas de la ciudad haciendo su particular procesión y peregrinación.



A lo largo de las páginas de esta obra, y de la mano de El Nano, tal como ha indicado la presidenta, se conoce el pasado de la ciudad y se comprueba que la historia "no solo la hacen grandes y sonoros hombres y mujeres de renombre, sino también, y sobre todo, hombres y mujeres anónimos que hablaron y dieron voz y vida a sus ciudades, sus pueblos, sus países".



Fernando Jiménez Berrocal se refirió al El Nano como un cacereño "diferente, entrañable y presente en la memoria de muchas generaciones de cacereños". Un hombre "humilde" que nació en 1930 y que vivió, recuerda Jiménez Berrocal, en barrios populares junto a iglesias y ermitas, lo que va creando un predicador, pero diferente, "un predicador autónomo, independiente, que visitaba los barrios y animaba a los niños, un personaje entrañable...".



Por su parte, Fernández Rincón ha incidido en la importancia que para los cacereños y cacereñas tiene mantener la memoria y la estela de personas como esta, por lo que aprovechó el momento para reclamar "una calle o un busto dedicada a él, para recordar siempre al Nano". Además, apuntó que la recaudación obtenida por la venta del libro irá destinada íntegramente al Banco de Alimentos.