Avuelapluma premia libertad de expresión, fotografía, teatro, cine, las letras y la música

La asociación cultural Avuelapluma ha entregado este jueves sus premios anuales que, en esta duodécima edición, han recaído en la periodista Olga Rodríguez, el fotógrafo Jorge Armestar, Teatro Guirigai, la cantaora Celia Romero, la productora 1080 WildLife y la editorial Letras Cascabeleras, con lo que se ha reconocido la libertad de expresión, la fotografía, el teatro, la música, el cine y las literatura.



Los galardones se han entregado en el transcurso de una gala que se ha celebrado en los jardines del Museo Pedrilla de Cáceres donde todos los premiados han recibido las ya tradicionales plumas de hierro forjadas por el escultor Roberto Iglesias. La portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, el vicepresidente de la Asamblea, José Andrés Mendo, el subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Antonio García, la presidenta de la Diputación de Cáceres, Rosario Cordero, y el portavoz del Ayuntamiento de Cáceres, Rafael Mateos, han sido algunas de las autoridades asistentes al acto.



Así, la periodista Olga Rodríguez, fundadora de eldiario.es y ganadora de premios como Periodismo y Derechos Humanos 2014 de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, Premio Enfoque 2014 y Premio Club Internacional de la Prensa ha recibido el Premio Libertad de Expresión. La premiada ha cubierto conflictos bélicos en Oriente Medio e Iberoamérica y también es autora de los libros 'El hombre mojado no teme la lluvia. Voces de Oriente Medio' o 'Yo muero hoy. Las revueltas árabes'.



Rodríguez ha señalado que, desde siempre, ha entendido que el periodismo siempre tiene que estar vinculado a la defensa de los derechos humanos y eso lo aprendió cubriendo guerras en varios países pero también en España, en barrios desfavorecidos donde "la desigualdad pega fuerte". También entendió, según ha dicho, que en una guerra el oficio de periodista es "molesto" porque "los bandos implicados no quieren testigos, ya que la primera víctima de una guerra es la verdad", ha dicho la premiada que fue testigo de la muerte de José Couso.



"Pero aquí también somos molesto porque se premia a los que escriben al dictado y se castiga a los que ejercen el periodismo con libertad", ha añadido, al tiempo que ha recordado que "las guerras no comienzan cuando se dispara la primera bala, sino con un cambio de vocabulario, algo que ya está ocurriendo en los medios de comunicación, lo cual fomenta el odio y la arrogancia".



El fotoperiodista Jorge Armestar, nacido en Lima (Perú) pero afincado en Mérida, ha recibido el Premio de Fotografía Juan Guerrero. Se trata de un fotógrafo que está presente en multitud de proyectos culturales y que colabora de forma habitual con varios medios de comunicación. Destaca su presencia en la exposición colectiva 'Selection of Excellence', organizada por Leica en Londres o su exposición individual, 'The Crowd', organizada por el London Image Festival, así como su serie 'Los 20 de enero' sobre Jarramplas, la fiesta de la localidad cacereña de Piornal.



Armestar ha recordado que actualmente se dedica a fotografiar las fiestas populares de la provincia de Cáceres porque son "un sello de identidad de la cultura popular" y, en su intervención, ha avanzado que le gustaría sacar un libro sobre esas fiestas. El fotógrafo ha reivindicado la labor de los fotoperiodistas porque "es una profesión en peligro de extinción" debido a la "inmediatez" de los dispositivos móviles.



El Premio Avuelapluma a las Artes Escénicas ha recaído en Teatro Guirigai. La compañía cumple ahora 40 años de actividad ininterrumpida. Fue fundada en el año 1979 y a lo largo de estos años han realizado 56 producciones y numerosas giras nacionales e internacionales por 23 países, incluyendo la participación en 94 festivales europeos y americanos.



TEATRO DESDE EXTREMADURA



Teatro Guirigai es fiel a la tradición de cómicos y a las compañías europeas desde su sede en Los Santos de Maimona (Badajoz), donde en el año 2006 abrió al público la Sala Guirigai. Al recoger el premio, miembros de la compañía teatral han agradecido el proyecto de Avuelapluma que contribuye a "mantener viva la cultura en Extremadura" y han dedicado el galardón a todos los que forman parte del teatro, actores, directores, productores, etc, por el esfuerzo que supone "hacer cultura" y han reivindicado la Ley de Artes Escénicas de Extremadura para que salga adelante en la próxima legislatura.



El palmarés de los duodécimos Premios Avuelapluma ha incluido también a la productora de documentales 1080 WildLife Productions. Dirigida por Carlos Pérez, la productora extremeña ha realizado una quincena de documentales que se emiten por todo el mundo y que han conseguido más de 80 reconocimientos en festivales nacionales e internacionales. Documentales como 'La Dehesa', 'Salvajes' o 'Islandia, la isla recién nacida' han elevado al género documental en Extremadura a cimas nunca alcanzadas.



Por todo ello, Carlos Pérez ha recibido el Premio Cine del que ha dicho que este reconocimiento le anima a seguir trabajando y confirma que "dar a conocer la riqueza natural extremeña es la mejor forma de protegerla".



El Premio Avuelapluma a la Música ha recaído en la cantaora flamenca Celia Romero. En Agosto de 2011, con tan solo 16 años de edad, Celia Romero se proclamó ganadora de la Lámpara Minera, máximo galardón del Festival de Cante de Las Minas, en La Unión (Murcia), considerado por muchos el concurso más prestigioso del flamenco en el mundo.



Desde entonces, y a pesar de su juventud, ha construido una carrera sólida que la ha llevado a escenarios de todo el mundo y a seguir desarrollando su pasión por el flamenco. La cantaora de Herrera del Duque ha indicado que este premio es "un honor" y lo ha dedicado a "todo el flamenco extremeño que lucha cada día por llevar la cultura de la región a cada rincón del mundo".



En la categoría de Letras, el galardón ha sido para la editorial con sede en Cáceres Letras Cascabeleras. Desde junio de 2012 ha publicado más de ochenta títulos de narrativa, poesía, aforismos y literatura infantil de autores y autoras españoles e hispanoamericanos. Algunas de sus ediciones destacan por la originalidad del formato, como es el caso de la revista La conserva o la colección La bolsa.



El galardón lo han recogido María Durán, Víctor Rodríguez y Víctor Jiménez quienes han destacado el valor de una pequeña editorial independiente porque, con el paso del tiempo, sus libros son apreciados por las escasas tiradas frente a las grandes editoriales. "Este reconocimiento formará parte del viento que nutre las velas de Letras Cascabeleras", han apuntado.



El presidente de Avuelapluma, Conrado Gómez, ha resaltado que estos premios "son la prolongación de la asociación en su apuesta por la cultura y la libertad de expresión". De hecho, este lunes saldrá a la calle el número 606 del semanario gratuito que publica la asociación desde 2006 con el mismo objetivo de "fomentar el espíritu crítico".



En su intervención, ha reivindicado el apoyo de las instituciones a proyectos culturales porque detrás de cada creación subyace la libertad creativa y ha apostado por la cultura para fomentar esa libertad y propiciar "un periodismo valiente", que nos una sin "bloques" ni "frentes", sino cosechando los afectos.



Por su parte, el vicepresidente de Avuelapluma, Sergio Martínez, ha agradecido el apoyo de las entidades e instituciones que apoyan este certamen por "apostar por la cultura" y por su compromiso con estos premios que la asociación concede desde la "libertad, la independencia y el sentimiento".



La gala ha sido presentada por la periodista Charo Calvo y ha contado con la actuación del grupo Swing Ton Ni Song compuesto por Juanlu González (Saxo), Gonzalo Barrera (Banjo), Luis Sanz (Contrabajo) y Rafa Huertas (Batería).