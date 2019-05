La Filmoteca de Extremadura trae en mayo el mejor cine de Cannes

El director de la Filmoteca de Extremadura, David Garrido, ha presentado este martes la programación del mes de mayo, que estará compuesta por 17 películas, quince largometrajes y dos cortometrajes, repartidas en cinco ciclos o eventos.

Así pues, durante el mes de mayo, y coincidiendo con la celebración del Festival de Cannes, habrá varios títulos de la edición 2018 aún inéditos en Extremadura, que formarán parte de la oferta de este mes.

De este modo, el ciclo 'Cannes en Extremadura' estará compuesto por la coreana 'Burning', de Lee Chang Dong, la italiana 'Lázaro Feliz', de Alba Rohrwacher, y la libanesa 'Cafarnaúm', de Nadine Labaki.

Además, la concesión el pasado año de la Palma de Oro a la Mejor Película a la magnífica 'Un Asunto de Familia', del japonés Hirokazu Kore Eda, sirve de justificación para estrenar la película en todas las sedes y en las de la Filmoteca Itinerante, además de para realizar una pequeña retrospectiva de su obra en Cáceres y Badajoz con 'Nadie Sabe', 'Milagro' y 'Still Walking'.

Títulos todos ellos que "mantienen una perfecta coherencia con 'Un Asunto de Familia' y sirven para disfrutar de una mirada humanista de un director imprescindible del cine actual, que además sabe dirigir a los niños de sus películas mejor que nadie", según ha señalado Garrido.

'Infiltrado en el KKKLan' y 'Lo Que Esconde Silver Lake' son otros dos títulos de Cannes 2018, que junto a 'El Reverendo', 'Galveston' e 'Indiana' conforman el ciclo 'América First' en el que los espectadores van a poder comprobar que, más allá de lo comercial, Estados Unidos (EEUU) "sigue ofreciendo un cine muy atractivo, combativo y muy representativo de la fuerte personalidad de directores como Spike Lee, David Robert Mitchell o Paul Schrader".

A su vez, Garrido se ha referido al ciclo de cine africano que tendrá lugar en la Filmoteca durante el festival Womad, que se celebra los días 9, 10 y 11 de mayo en Cáceres, tal y como informa la Junta en una nota de prensa.

Igualmente, el director ha recalcado la importancia de comprobar los horarios de los pases, pues son distintos a los habituales, y ha destacado trabajos como el documental 'El Africano que Quería Volar' o la película sudafricana 'Sew the Winter to My Skin', no estrenada aún en España.

ESTRENO DE 'LA TEORÍA DEL SUEÑO'

Dentro de Extremadura Audiovisual y acompañando los pases de Galveston, la Filmoteca estrenará este mes el cortometraje 'La Teoría del Sueño' dirigido por el cineasta Rubén Barbosa y que contó con las Ayudas a la Producción de la Junta de Extremadura 2016.

Este trabajo, protagonizado por Armando del Río y Pepa Gracia, se rodó en el Gran Teatro de Cáceres y ha contado con un amplio recorrido por festivales nacionales e internacionales, alzándose con varios premios de relevancia.

Su director, Rubén Barbosa, estará en Cáceres para presentar su película al público el 24 de mayo, tal y como informa la Junta de Extremadura en una nota de prensa.

Por último, Garrido ha destacado la "excelente" acogida de crítica y de público que ha tenido la producción extremeña de animación 'Buñuel en el Laberinto de las Tortugas' durante su primer fin de semana en cines en España y ha recordado que, a partir de este miércoles, la película ya puede verse en Cáceres, Plasencia y Coria.