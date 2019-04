La R.U. Hernán Cortés de Badajoz ofrece concierto con canciones de 'The Beatles'

La Residencia Universitaria 'Hernán Cortés' (RUHC) de Badajoz ofrecerá este viernes, 26 de abril, a las 20:00 horas, el concierto acústico 'The let it be' homenajeando a 'The beatles' y otros clásicos de la época.

En concreto, 'The let it be' será un recital acústico con canciones populares del "mítico" grupo británico y otros clásicos contemporáneos como 'Supertramp', 'Moody blues', 'The who', 'Brian Adams', 'Cat Stevens', 'Led zeppelin' y 'Simon & Garfunkel', entre otros, según informa la Diputación de Badajoz en una nota de prensa.

Así pues, todos los asistentes disfrutarán de temas "emblemáticos" como 'Yesterday', 'And I love her', 'Hey jude', 'Scarborough fair' y, por supuesto, 'Let it be', sin perder un ápice de su sabor original.

Cabe destacar que la duración aproximada del concierto oscilará entre 90 y 120 minutos y la entrada será libre hasta completar el aforo.