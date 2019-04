El IX Fanter Film Festival de Cáceres proyectará diez largometrajes y nueve cortos

Ep.

El Festival de Cine de Terror y Fantástico (Fanter Film Festival) de Cáceres, que organiza el portal de cine abandomoviez.net, proyecta los días 26, 27 y 28 de abril en el Gran Teatro, un total de 10 largometrajes y nueve cortos en la novena edición de este certamen que, el año pasado, logró sobrepasar los 4.000 espectadores. La clásica cinta de los años setenta 'La Profecía' de Richard Donner, será la encargada de inaugurar esta edición el viernes, día 26, a las 18,30 horas. A las 21,30 horas llega uno de los mejores títulos de ciencia ficción de los últimos años, Upgrade, y la jornada del viernes se cerrará con la proyección de Climax (en versión original subtitulada), de Gaspar Noe. Ya el sábado, día 27, será el gran maratón que arrancará a las 17,00 horas con Verano del 84, un viaje a los entrañables años ochenta con un asesino de por medio. A las 19,30 horas será el turno para el thriller Searching, que cuenta la historia de un padre que tiene que resolver la desaparición de su hija, desde el escritorio de su ordenador. A las 22,00 horas llega uno de los platos fuertes del año, Ghostland de Pascal Lagier, que supone su estreno en España en versión doblada. El sábado se cierra al filo de la media noche con otro estreno, One cut of the dead (versión original subtitulada), "la propuesta oriental para este año que supone una de las películas más taquilleras de la historia de Japón con zombis de por medio", asegura la organización en su página web y recoge Europa Press. El domingo por la mañana se dedica a los más pequeños de la casa con la proyección gratuita de Luis y los alienígenas a las 12,00 horas. Por la tarde, a las 17,00 horas se reanudan las proyecciones con una antología de terror, Historias de fantasmas, y el cierre lo pondrá Lars Vor Tiers con La casa de Jack, o como adentrarse en la mente de un sádico asesino. NUEVE CORTOS A CONCURSO Respecto a los cortos que competirán en el IX Fanter Film Festival, la organización ha seleccionado nueve de los más de 500 trabajos que se han presentado de distintos rincones del mundo. Los seleccionados podrán verse previo a cada una de las películas que componen la programación oficial y se disputarán dos premios que suman 1.000 euros. Los cortos que se proyectarán son Bailaora de Rubin Stein (España); Five course meal de James Cadden (Canadá); Hay algo en la oscuridad de Fran Casanova (España); La Noria de Carlos Baena (España); La Proeza de Isaac Berrocar (España); Limbo de Daniel Viqueira (España); Lobisome de Juan de Dios Garduño (España); Miedos de Germán Sancho (España) y Off Fleek de Steven Dorrington (Reino Unido). Las entradas para asistir a las proyecciones ya están a la venta en Internet y la taquilla del Gran Teatro. El bono que asegura el pase de todas las sesiones cuesta 7 euros.