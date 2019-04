Marea actuará el primer día del festival Extremúsika de Cáceres, La Pegatina el segundo

El festival Extremúsika, que se celebra en Cáceres del 1 al 4 de mayo, ha desvelado los grupos que actuarán cada día del certamen de manera que Marea se subirá el escenario del recinto hípico el primer día, el miércoles 1 de mayo, mientras que La Pegatina lo hará al día siguiente, el jueves 2.

En concreto, el primer día de conciertos se podrá escuchar también a El Desván, Bocanada y Vuelo 505; mientras que el jueves 2 de mayo, actuarán La Desbandada, Ramoncín, Angelus Ápatrida, Aslándticos, Machete en Boca, Stravaganzza, 1945, The Tiesos, Iratxo, La Regadera, La Pegatina, Vinila Von Bismark, Lulu, Gatibu, Sonotones, y AmenosKuarto.

Ya el viernes, 3 de mayo, se subirán al escenario El Duende Callejero, Las Sexpeares, Porretas, El Niño de la Hipoteca, C. Tangana, Toteking, La fuga, Lujuria, Koma, Eukz, Iseo, Desakato, Saratoga, Tracción, Shoul y Libra Logia, y Descalzas.

A su vez, el último día de conciertos, el sábado 4, le llegará el turno a Les Motriz, La Ira, Hora Zulu, Los Benito, Kaotiko, La Beriso, Dubioza Koleltiv, O Funk Illo, La Señora Tomasa, Josetxu Piperrak, Celtas Cortos, Natos y Waor, Smoking Souls, El Reno Renardo, y Zea Mays.

Los grupos se irán alternando en los dos escenarios de forma constante "por lo que no habrá un minuto sin música", apunta Carlos Lobo, director del festival.

De hecho, en el caso de Marea, el día de apertura, será un concierto completo abriendo en Extremúsika su gira nacional 2019, tal y como informa la organización del evento en una nota de prensa.

CARPA DE MÚSICA ELECTRÓNICA

Por otro lado, la denominada zona 'Electro T-E-N-T', una carpa transparente que acogerá a los mejores artistas de la música electrónica, también tiene definida sus actuaciones entre las que destacan nombres como Brina Knauss, Fátima Hajii, GonÇalo, Rafa Barrios o Wade.

También estarán otros imprescindibles en los mejores festivales como Awakenings, Decibel, Free Your Mind (Holanda); Tomorrowland, Liberty White (Bélgica); Nature One, Toxicator, Electric City (Alemania) Monegros, Electrobeach, Aquasella, Medusa, Electrosonic, Weekendbeach, 4Every1 (España); Eco Festival (Eslovenia), Elektrobotik (Francia), Opera (Italia), etc.

Cabe destacar la presencia de Raúl Pacheco, uno de los dj extremeños más internacionales, nominado a los premios más prestigiosos de la música electrónica internacional y uno de los dj's referentes en las mejores salas de Europa.

Por tanto, todas las localidades se pueden conseguir en la web oficial del certamen www.extremúsika.es donde se puede encontrar, además, toda la información relativa a la acampada, zonas y espacios habilitados para la gastronomía.