'Mama' de Eduardo Vieitez, primer premio VII Festival Nacional Cortometrajes de Plasencia

El corto 'Mama' de Eduardo Vieitez ha obtenido el primer premio del VII Festival Nacional de Cortometrajes Plasencia Encorto que ha sido dotado con 1.500 euros y una estatuilla, mientras que el mejor cortometraje extremeño ha sido para Rubin Stein, con 'Bailaora', que ha obtenido 600 euros y una estatuilla.

Así lo ha destacado este lunes el propio certamen, a través de una nota de prensa, en la que subraya que de los 200 cortometrajes presentados, han sido seleccionados 27, que han podido ver durante la pasada semana y que ha entregado los premios en una gala final que ha tenido lugar este pasado sábado, día 6, en el teatro Alkázar de Plasencia.

En esta ocasión, el jurado de este festival ha estado formado por la actriz de cine y televisión Itziar Castro, el productor y director de casting Diego Betancor, la directora y guionista Beatriz Carretero, la directora y jefa de producción Pai Alcolea, el creador de 'El Blog de cine español' Juan Francisco Pérez y el miembro de la Asociación 24 Fotogramas José Julián López.

Asimismo, los premios han sido concedidos también al mejor cortometraje de animación, dotado con 600 euros y estatuilla al corto titulado 'La Noria' de Carlos Baena, mientras que el premio especial 'A la promoción de la Igualdad y la No Violencia', dotado con 500 euros, ha sido concedido por parte de la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Plasencia para el corto 'Hostia con Hache', de María Álvarez.

PREMIO COMPROMISO CON EL CINE EN EXTREMADURA

Además, el comité de preselección formado por miembros de la Asociación 24 Fotogramas ha concedido el premio compromiso con el cine en Extremadura a la productora extremeña Making DOC.

Esta productora está especializada en cine documental creada por los directores Juan Antonio Moreno Amador y Silvia Venegas, que desde su nacimiento en el año 2010 han apostado por historias y proyectos que merecen la pena ser contados.

Así, sus producciones han participado en más de 300 festivales internacionales como Camerimage, CPH:DOX,Sheffield, Seattle, Busan, DocsDF, Encounters, Montreal, Interfilm, Dok Leipzig, Beijing Documentary Culture Week, Málaga o DocumentaMadrid.

Al mismo tiempo, han recibido más de 100 premios entre los que destacan el Premio a Goya a Mejor Cortometraje Documental en 2015 por 'Walls', la nominación de 'Palabras de Caramelo' en los Premios Goya 2017 y la selección de 'Boxing for Freedom' en los Premios de la Academia de Cine Europeo en la categoría de Mejor Documental Europeo.

Por su parte, el premio a la mejor interpretación masculina es para Miguel Rellán por su interpretación en 'Tono Menor' de Iván Sáinz-Pardo y el premio mejor interpretación femenina a la actriz Raquel Pérez por su interpretación en el cortometraje 'Viudas' de la directora María Guerra.

PEDRO CASABLANC, PREMIO A UNA TRAYECTORIA

Asimismo, el premio especial Plasencia Encorto por toda una trayectoria es para el actor el actor Pedro Casablanc reconocido actor de cine, televisión y teatro que cosecha multitud de títulos y premios a sus espaldas.

Pedro Casablanc,en los escenarios ha representando obras como 'Esperando a Godot', 'Don Juan Tenorio', 'El gran inquisidor', 'Fausto', 'La dama duende', 'Casa de muñecas', 'La gaviota', 'Aquí no paga nadie', 'Marat-Sade' y muchas otras igual de prestigiosas.

También ha dirigido algunos montajes, como 'Retablo de comediantes', 'Don Quijote', '¡Ay, Carmela!', 'El tren holandés' o 'Antígona o la felicidad'.

La televisión es el medio que le ha otorgado más popularidad, por su intervención en varias series muy exitosas, como 'Policías, en el corazón de la calle', donde interpretó el personaje del Ruso, del año 2000 hasta el 2003. O como 'Hospital Central', serie a la que se incorporó en el año 2008, interpretando al doctor Fernando Mora, y donde estuvo hasta el año 2011.

También ha intervenido en otras series conocidas, como 'RIS Científica', 'Génesis, en la mente del asesino', 'El comisario', 'El pantano', 'Compañeros', 'Periodistas', 'Hermanas', '¡Ay, Señor, Señor!' o 'Querido maestro', entre otras.

El actor se ha prodigado también en el cine, teniendo a sus espaldas una filmografía importante, tanto en cortos como en largometrajes.

En cortos, destacan títulos como 'Cosas nuestras', 'El infanticida', 'Mala espina' o 'Balada para un adiós'. En su filmografía constan otros títulos como 'Los años bárbaros', 'No te fallaré', 'Uno de los dos no puede estar equivocado', 'Manolete', 'Guerrilla' o 'El mundo que fue y que es', entre algunas más.

Pedro ha cosechado varios premios y reconocimientos a lo largo de su trayectoria profesional, como el Premio de la Unión de Actores de al mejor actor secundario de TV por su papel en 'Policías, en el corazón de la calle', y el mismo premio pero al mejor actor secundario de teatro por su interpretación en 'El señor Puntilla y su criado Matti'.

También consiguió, en el Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria el Premio al mejor actor por su trabajo en la película "El mundo que fue y el que es".

Por su parte, el premio del público, dotado con 500 euros, ha sido para el corto 'NUEVES PASO' de María Crespo y Moisés Romera.

Por último, y como novedad este año ha habido un premio extra, otorgado por 'El Blog del cine español' en colaboración con el Ayuntamiento de Mérida, que consiste en una estatuilla y 200 euros en publicidad en la página web de 'El Blog de cine español', página web de referencia de cine y este premio recayó en al cortometraje titulado 'La Noria' de Carlos Baena.

PREMIOS DEL VI INTERNATIONAL YOUTH FILM FESTIVAL PLASENCIA ENCORTO

Por su parte, en esta sección del festival, el primer premio fue para 'Responsabilidad / Responsibility', de Station Next, Hvidovre Denmark, y el segundo premio para Joy /Joy Laar and Beer Secondary Education, Beer, Netherlands.

Así, el primer premio al mejor cortometraje extremeño fue para Alma / Soul, del IES Llerena, de Llerena (Badajoz)y el segundo premio al mejor cortometraje extremeño fue para 'Un regalo por Navidad / A gifts for Chrismas', del IES Extremadura de Mérida.

El premio al corto que mejor refleja la convivencia fue para 'EL MEJOR REGALO /THE BEST GIFT', del IES Lope de Vega de Fuente Obejuna (Córdoba) y el premio al corto que mejor refleje la tolerancia ha sido para 'El Tesoro del Camilo / camilo`s Treasure', del Colegio Público Camilo Hernández de Coria (Cáceres).

En cuanto al premio a la obra más innovadora ha sido para 'Estoy creciendo / I'm growing up', del Cultural Center 'Svetozar Markovic, de Jagodina (Serbia).

Por su parte, el premio medio ambiente y desarrollo sostenible ha sido para 'I Am Hitkoak I Am Hitkoak / Yo soy hitkoak', de Reel Youth, de Vancouver (Canadá).

Además, el premio a la interculturalidad y a la integración ha sido para 'Normal / Normal' del Centro de Educación Especial A la Par de Madrid, mientras que el premio al mejor guion ha sido para 'Viento del Sur / South wind long', del IES Rodanas, de Épila (Zaragoza).

Por su parte, el premio a la mejor fotografía ha sido para 'Una roja rosa roja / Ared Red Rose' del 3:51 St.Colmcille's Community School Limerick Ireland, y el premio al mejor corto de animación es para Kill Kurt / Kill Kurtdel, del IES Legio VII de León.

Por último, el premio al mejor documental ha sido para 'La mañana llega a Yedi Kule / Morning comes in Yedi Kule', del 8th High School of Piraeus, de Grecia y el premio especial 'A la promoción de la Igualdad y la No Violencia' ha sido para 'Siempre me quedará... / I will always remain', del IES Isabel La Católica de Madrid.