Grupos extremeños llevarán a Womad Cáceres actuaciones de folk tradicional, rumba o rap

Seis grupos y solistas extremeños cuyas músicas recogen la herencia del folclore tradicional, la rumba, el indie rock, el rap o el reggae, compartirán con los artistas de dentro y fuera de España el escenario de la Plaza Mayor, el más multitudinario de Womad Cáceres 2019.



En concreto, de cara a este año, el certamen ha seleccionado a EnVerea, DelRey, Seventh Sun, Les Motriz, Carlos Rodríguez Cid y a Miguel Caldito y El Combo Utopía. Además, uno de los grupos será seleccionado para representar a Extremadura en Womad Charlton Park 2019.



Así, EnVerea y Miguel Caldito y el Combo Utopía actuarán el jueves a las 20,00 y a las 20,45 horas respectivamente. El viernes les tocará el turno a DelRey (18,45) y Seventh Sun (19,40); y el sábado a Les Motriz (18,45) y a Carlos Rodríguez Cid (19,40)



Estas bandas se suman a las otras ocho bandas extremeñas emergentes que forman parte del programa IJEX@WOMAD en la plaza de Santa María, dedicado exclusivamente a artistas de la región, según ha informado el festival en una nota de prensa.



De los seis invitados, el veterano es Miguel Caldito, un nómada musical de Badajoz que recorrió durante años varios países europeos, tocando en las calles de la capital pacense, Sevilla y, más tarde, Tánger, París o Bruselas.



En su música ha ido acompasado ritmos latinos, rumba, flamenco, pero también rock o reggae, como comprobarán los asistentes a su concierto del jueves, donde llegará acompañado de El Combo Utopía.



Tanto Seventh Sun como DelRey son nuevos proyectos que sus promotores presentan en el festival cacereño. DelRey lo lanzó el pasado verano el músico y dibujante de cómic Fermín Solís, y en otoño grabó su primer trabajo, Let's go exploring, un EP compuesto por cuatro temas que contiene referencias sonoras a grupos como Nada Surf, Dinosaur JR o Sebadoh.



Las canciones de DelRey están pautadas por la voz del brasileño Breno Fernández, al que acompañan, además de Solís a la guitarra, Jaco (percusión) y Carlos (guitarra, teclados).



Take your life, el primer álbum de Seventh Sun, se deja mecer por las músicas del mundo, el funky, el groove o el reggae, tan presentes a lo largo de la carrera del músico y saxofonista extremeño Joaquín de la Montaña, impulsor de esta banda cacereña. La idea de cruce de culturas recorre las canciones y el alma del proyecto, compuesto por seis músicos y dos voces.

FOLK TRADICIONAL



Por su parte, el folk tradicional es la fuente de la música del quinteto EnVerea, con ocho años de trayectoria. Sus raíces son las propias raíces extremeñas, que conocieron de cancioneros de la región, como los de Manuel García Matos o Bonifacio Gil.



En sus discos (Hileras, De Jarana) Feliciano Marín, Paco de la Llave, Carlos García, Tony García y Jesús Lomo han dado continuidad, desde Plasencia, al acervo extremeño y han aportado su visión contemporánea del folclore en sus propias canciones.



El rap poético del extremeño Carlos Rodríguez Cid, conocido como El Cid, sonará en Womad Cáceres 2019 de la mano de su primer disco M.i.e.l (acrónimo de Me inventé el límite). Cid, que nació en Llerena hace 34 años, vive en Sevilla hace casi una década. Sus composiciones de hip hop se han escuchado en sesiones en Cádiz, Murcia y pequeños festivales en Córdoba y Badajoz.



El cuarteto cacereño Les Motriz ganó el pasado año el concurso de bandas jóvenes Talento Ribera Sonorama y se presentan en Cáceres con su primer EP Piensa lo que quieras de mí, con canciones de un rock renovado. Sus componentes forman un cuarteto clásico que aporta sus propios temas: Josías Beltrán (batería), Alejandro Alfonso (guitarra) y Alberto Gaitán (guitarra y voz) y Rubén Rubio (bajo).



INCLUSIÓN DE BANDAS EXTREMEÑAS

El festival ha destacado que la inclusión de bandas originarias de Extremadura en la programación oficial de WomadD Cáceres ha sido una constante desde los orígenes del mismo.



Los escenarios de este encuentro multicultural se han convertido desde siempre en escaparates para mostrar el valor de la creación sonora extremeña y, en los 28 años de vida del festival, más de 120 artistas extremeños han participado en las distintas ediciones.