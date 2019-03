Ocho grupos extremeños emergentes se incorporan al cartel de Womad Cáceres 2019

La Consejería de Cultura e Igualdad, a través del Instituto de la Juventud de Extremadura, y el festival WOMAD Cáceres ya han seleccionado a las ocho bandas emergentes del panorama musical juvenil extremeño que tocarán en directo en el escenario IJEX@WOMAD dentro del Festival de WOMAD Cáceres que se celebrará del 9 al 12 de mayo.

Los ocho grupos seleccionados son Arias; Free Mind; J. Vega; La Moma vieja; Pepe Peña & The Garden Band; Los Tai Tabú; Puerta Oeste y Tree House. Un año más el escenario estará ubicado en la Plaza de Santa María.

En total, este año han sido 35 las candidaturas presentadas a la preselección realizada por el IJEX y el festival WOMAD. Las bandas elegidas representan un amplio abanico de la nueva creación del panorama musical de Extremadura.

Toda la información sobre WOMAD Cáceres está disponible a través de sus redes sociales: @caceres.womad (Facebook) y @WOMAD_Caceres (Twitter).

ARIAS

Cantautora feminista extremeña nacida en 1989 en La Coronada (Badajoz) y afincada en Barcelona. Comienza a componer a los 13 años influida por su padre, el cantaor flamenco Urbano Gallego. Comienza su andadura en solitario en 2014 en Granada.

Su música es feminista, le apasiona la igualdad, la paz y la justicia social. En sus canciones reivindica la lucha contra las discriminaciones hacia las mujeres, el colectivo LGTBIQ+ y todas las minorías.

FREE MIND

Free Mind es el nombre artístico de Abel López, cantante, productor y compositor de hip hop y reggae. Compositor autodidacta que parte de la base del reggae fusionando con el funky, el punk norteamericano y el hip hop.

Abel, con una trayectoria de más de 20 años comienza como bajista en bandas reconocidas, como: Lymes, Epsilong, Noslon, Mandanga, Wan Tung Frito y Son de Secano.

Entre ellas, destaca Wan Tung Frito, que se crea en 2004, y en la que Abel puso voz durante más de 10 años de actuaciones por toda España.

J. VEGA

Desde Montijo (la Manchester de Extremadura), llega este prolífico músico entre Julián Casablancas, Stephen Malkmus y Julio de la Rosa. J Vega es alter ego de José Luis Muñoz Vega y su proyecto en solitario. Canciones cargadas de hipnotismo lo fi y alguna crónica vampírica. Su primer EP, “Castle Vega” ha sido elegido por Mondosonoro Edición Sur como uno de los mejores del pasado 2018. Y editado por el sello Luik Records (Bélgica).

LA MOMA VIEJA

La Moma Vieja es un grupo que nace con raíces flamencas haciendo canciones de este género, pero que experimenta una evolución en un corto período de tiempo, centrando sus bases en la rumba, el ska y tintes de rock.

Comienza en 2017 dando conciertos por bares de Extremadura y una vez más consolidada tanto la puesta en escena como las canciones, empieza a rodar por las primeras salas de Extremadura.

En 2018, comienza el proyecto del primer EP de la banda en el estudio de producción musical NRCStudyo en Ribera del Fresno (Badajoz), bajo el nombre “Con los bolsillos descosíos”, que se estrena en marzo de 2019 y del que se pueden ver dos adelantos públicos de las seis canciones de las que consta dicho EP.

El grupo nace en Villafranca de los Barros (Badajoz), donde varios de los miembros del grupo, se conocían desde pequeños. Con influencias rockeras y flamencas, surgen nuestras canciones, compuestas por Anselmo Álvarez (Guitarra española principal) y apoyadas y cultivadas por el resto de los miembros.

PEPE PEÑA & THE GARDEN BAND

Pepe Peña & The Garden Band es un grupo de folk/indie de Badajoz. La banda nació a finales de 2014. Desde entonces, han publicado dos trabajos: la demo ‘Soon’ en marzo de 2015, bajo la producción de David Hyam y el EP ‘The road, the growth, the uncertain’, en marzo de 2017, producido y mezclado por David Hyam en los estudios Idemm y Mr. Soul y mezclado por Guillermo Quero en Q-Studios.

Han tocado más de 60 conciertos por toda la península, tanto en salas (Siroco – Madrid, Aftasí – Badajoz, Porta Caeli – Valladolid-, Irish Theatre – Salamanca- como en festivales (AmstelFest Cáceres, Festival Internacional de Folk de Plasencia, Vibra Balboa, ReverdstelFest Reverde ceremus…) en los que han compartido escenarios con grupos como Fanfare Ciocarlia, Burning, Maldita Nerea, Danza Invisible, Efecto Mariposa, Skorzo…

También fueron ganadores de distintos concursos como el Certamen de Bandas del G9 o la Batalla de Bandas de la USAL. Pepe Peña & The Garden Band son: Pepe Peña (guitarra y voz), Julia Peña (guitarra y voz), Medin Gonzalez (bajo), Maria Perez (teclados y piano) y Tacho Sánchez (batería).

LOS TAI TABÚ

Desde 2010, muy activos en la escena extremeña, así como en la escena nacional e internacional. Han actuado en numerosas localidades extremeñas (Navalmoral, Ibahernando, Casar Cáceres, etc).

A nivel nacional (Madrid, Cádiz, Burgos, etc), y también a nivel internacional (Bélgica, Alemania, China). Uno de sus proyectos con más éxito es la banda musical "LOS TAI TABÚ".

En 2018, consiguen logros muy importantes como: -Primer premio en el “Concurso de bandas Classic & Contemporary” en el Teatro del Mercado en Navalmoral de la Mata (Cáceres) - Primer premio a mejor grupo emergente categoría fusión en “FESTIMAD 2018” (Madrid) -Gira Internacional por Shanghái (China) -Lanzamiento del disco ‘La suerte, un actitud’ grabado en la Sierra de Gredos (Cáceres)

PUERTA OESTE

Fue a finales de 2015 cuando, tras idas y venidas, cambios de formación y barrido de cenizas de anteriores proyectos consumidos, queda configurado el esqueleto de Puerta Oeste, una banda que nace al abrigo de un cerro y bajo la protección de una gran piedra caballera. Piedra dura y añeja, como la música en la que hunden sus raíces: rock clásico de los 60s y los 70s, sin dejar de abrazar sonidos actuales y vanguardistas.

Los seis miembros de la banda proyectan sus variadas influencias en las canciones del grupo. desde el pop y la psicodelia de los Beatles, hasta el rock patrio de artistas consagrados como Enrique Bunbury o Quique González, pasando por el funk, el blues, el hard rock o el rock alternativo de los 90, logrando un estilo personal, atractivo y contundente. Músicos como Jimi Hendrix, Stevie Wonder o Neil Young y bandas como Oasis, Pink Floyd o la Creedence, nutren sus discos de cabecera.

En noviembre de 2017, tras varias actuaciones en directo para afianzar y pulir las canciones compuestas, la banda decide grabar su primer trabajo de estudio, que servirá como carta de presentación y promoción.

Con la producción de Borja Murel (Murel Records), en sus estudios en Talavera de la Reina, se graba y edita el EP “Lo que nunca has tenido”, lanzado el 5 de marzo de 2018. Una selección de cinco canciones que muestran el abanico de sonidos y estilos que nutren el repertorio de Puerta Oeste.

TREE HOUSE

Tree House es una banda de rock acústico que, en formato trío, presenta su primer LP titulado The wind and the feather, grabado en el 2018. Tanto este trabajo como el primer videoclip del grupo, al que da título el tema ‘Closer’, se lanzaron a finales de abril de ese año y han logrado que Tree House sea una de las sensaciones de la escena emergente extremeña por su potente directo y la calidad de su producción.

De hecho, tuvieron un papel destacado en las II Jornadas Profesionales de la Música en Extremadura que se desarrollaron en Villafranca de los Barros en mayo. Tree House son Pablo Yuste (voz y guitarra acústica), Samuel Batle (bajo) y Sergio Moreno (batería).