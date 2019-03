La lectura continuada de 'El Alcalde de Zalamea' celebra el Día Mundial del Teatro

Ep.

La localidad pacense de Zalamea de la Serena ha celebrado este miércoles el Día Mundial del Teatro con la lectura continuada de 'El Alcalde de Zalamea' de Calderón de la Barca, con la que también han homenajeado la figura Miguel Nieto, exdirector de la representación popular de esta obra, y fallecido en 2018.



Así, la Casa de Pedro Crespo ha sido el escenario de esta actividad en la que han participado cerca de 20 vecinos de la localidad que se han sucedido leyendo los diferentes pasajes de la obra que cada verano interpretan en el municipio.



Este es el segundo año que se desarrolla esta lectura, organizada por la Asociación Rurex, cuya miembro Itsaso del Rey ha indicado que debido al "éxito" del año pasado han decidido repetir para celebrar el Día Mundial del Teatro y "sobre todo en homenaje a Miguel Nieto".



En declaraciones a Europa Press Televisión, Del Rey ha afirmado que "no se puede entender el teatro de una manera independiente al pueblo" donde sus vecinos llevan 25 años interpretando 'El Alcalde de Zalamea' por lo que "la mayoría de la gente que va a leer se sabe de memoria el texto" y "todo lo que tiene que ver con la obra la gente se implica muchísimo", ha asegurado.



El acto ha arrancado con un vídeo del propio Miguel Nieto dando inicio a la lectura, que éste grabó el año pasado para esta actividad y que han vuelto a reproducir hoy, y ha continuado la nueva directora de la representación popular, Olga Estecha, recogiendo de modo simbólico el testigo de su antecesor.



A este respecto, Estecha ha resaltado que "es todo un reto" estar al frente de esta representación, declarada de Interés Turístico Nacional, por lo que ha asegurado que está "muy emocionada" y "encantada de poder hacerlo".



"Siento muchísimo el fallecimiento de Miguel (Nieto) pero estoy muy animada y con muchas ganas de intentar seguir su estela", ha manifestado la directora.



Asimismo, sobre la lectura de este miércoles ha considerado que "es un acto precioso" así como que "es todo un honor estar en Zalamea leyendo 'El Alcalde de Zalamea' en el Día del Teatro, no puede haber mejor conjugación". Además, ha subrayado que en esta localidad tiene "una sensación muy especial" porque es "puro teatro" y "todo el pueblo se vuelca" con la representación.



Estecha también ha apuntado que le parece "bien" que se hagan este tipo de actividades porque "el teatro necesita ser reivindicado". "Ojalá todos los días fueran el Día del Teatro y ojalá todos los días en algún rincón se leyera 'El Alcalde de Zalamea' o Lope (de Vega) o lo que sea", ha indicado.



Finalmente, José Calvente, que lleva 24 años dando vida a Pedro Crespo, ha destacado que "el teatro supone todo para Zalamea" y también para él que, según ha asegurado, va a continuar hasta que le dejen; "pero mientras tanto, aunque vaya con un bastón, intentaré dar el do de pecho", ha ensalzado.



Calvente ha señalado, además, que "nunca" había hecho teatro antes y que "no era seguidor" de este arte pero que desde que empezó con la representación de 'El Alcalde de Zalamea' tuvo tal "gustillo" que "ahora mismo" no sabría que sería de él "si en agosto se terminara esto" y "no pudiera" subirse a las tablas.



"Es el mundo del teatro, te llena, te pilla, las sensaciones que tienes cuando te subes a las tablas, que te empieza un hormigueo que no te deja ni pensar, ni comer, ni nada y luego disfrutas como un enano con los aplausos al final... la verdad es que para mí el teatro es todo y para Zalamea también", ha sostenido.



Por ello, ha indicado que "lo mínimo que puede hacer el pueblo de Zalamea, que sin el teatro no puede estar y el teatro no puede estar sin el pueblo de Zalamea" es acudir a "recitar" el libro de 'El Alcalde de Zalamea', ha concluido.