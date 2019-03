El grupo 'La ruina' de Albacete inaugura este miércoles en Cáceres la 17ª Bienal de Teatro

El grupo 'La Ruina' de Albacete, compuesto en su mayoría por actores y actrices con discapacidad visual, inaugurará este miércoles, 27 de marzo, en el Gran Teatro de Cáceres la 17ª Bienal de Teatro ONCE (#BienalTeatrONCE) que recorrerá hasta el próximo sábado, día 30, diferentes escenarios de Extremadura.

En concreto, se trata de un arranque que coincide con la conmemoración del Día Mundial del Teatro. El acto oficial de apertura de la Bienal, que se celebrará en el propio teatro (c/ San Antón, s/n) a las 20:30 horas, correrá a cargo de la alcaldesa de la ciudad, Elena Nevado, y el presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda, acompañados por la consejera de Cultura e Igualdad de la Junta de Extremadura, Leire Iglesias; la presidenta de la Diputación, Rosario Cordero; y el delegado territorial de la ONCE en la comunidad, Fernando Iglesias, entre otras autoridades.

Tras ello, 'La Ruina' ofrecerá la representación de su montaje "Ensayando un Don Juan", del actor español Juanma Cifuentes, director también del grupo. A su vez, la función contará con sistema de audiodescripción para el público con discapacidad visual, así como de bucle magnético para personas con discapacidad auditiva.

Con sede en Mérida, la Bienal, tras su inauguración en Cáceres llegará, además, hasta Plasencia, Almendralejo, Montijo, Villanueva de la Serena, Llerena, Don Benito, Navalmoral de la Mata, Trujillo, Puebla de la Calzada, Olivenza, Jerez de los Caballeros, Zafra y será clausurada en Badajoz, tal y como informa la ONCE en una nota de prensa.

En esta ocasión, participan nueve compañías de teatro promocionadas por la ONCE, integradas en su mayoría por actores y actrices ciegos o con discapacidad visual grave: Valacar, de A Coruña; Muxicas, de Ourense; La Luciérnaga, de Madrid; La Ruina, de Albacete; Orozú Teatro, de Cádiz; Sa Boira, de Baleares; Jacaranda 11, de Granada, Tiflonuba, de Huelva; Antígona, de Canarias; y como grupo invitado La Porciúncula, de Badajoz.

La organización de la Bienal cuenta con la colaboración de la Junta de Extremadura, las Diputaciones de Cáceres y Badajoz, y los diferentes Ayuntamientos y salas de teatro donde se desarrollará.

Además, el cupón de la ONCE del sábado 30 de marzo, correspondiente al sorteo del Sueldazo del Fin de Semana, llevará la imagen de la 17ª Bienal de Teatro ONCE.

A través de los cinco millones y medio de cupones que la Organización pondrá en circulación para el sorteo de ese día, el teatro ofrecido en Extremadura llegará a todos los rincones del Estado.