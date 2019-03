Extremúsika contará con 50 bandas y una carpa electrónica, abriendo con el grupo Marea

Ep

Marea abrirá su gira en la capital cacereña y, el certamente contará con dos grandes escenarios y, se instalará una carpa transparente para música electrónica con una veintena de djs como Brina Knauss, Gonçalo o Fátima Hajii, entre otros.



C.Tangana, La Pegatina, Dubioza Kolextiv, Desakato, Hora Zulú, La Sra Tomasa, El niño de la hipoteca, Vuelo 505, y una lista que se completa con más de medio centenar de grupos, algunos de ellos extremeños, configuran el programa del certamen que cuenta con 1,5 millones de euros de presupuestos y que, en esta edición, espera superar las 38.000 personas que asistieron el año pasado al festival, en lo que supuso su reaparición en la capital cacereña.



También se dispondrá de área de acampada para unas 2.000 plazas, y se instalará una amplia zona de comidas con 'foodtrucks' y un espacio de mercadillo.

"Se trata de la edición más larga de su historia con cuatro días de conciertos y ocio en un recinto que transformaremos de nuevo y será un referente del suroeste peninsular", ha apuntado el promotor y director Carlos Lobo en la presentación del festival.



La idea es convertir a Extremúsika en uno de los festivales más emblemáticos del país. De hecho, el año pasado el 73% del público que asistió procedía de fuera de Extremadura, principalmente Madrid. Este año, la mejor música rock, indie, electrónica, pop y las nuevas tendencias volverán a pasar por la capital cacereña.



Así, vuelve la denominada zona 'Electro TENT', una carpa transparente que acogerá los mejores artistas de la música electrónica llegados de diferentes partes del mundo como Brina Knauss, Fátima Hajii, Gonçalo, Rafa Barrios o Wade, que se unen a otros nombres imprescindibles como Awakenings, Decibel, Free Your Mind, Tomorrowland, Liberty White o Nature One.



También estarán Toxicator, Electric City, Monegros, Electrobeach, Aquasella, Medusa, Electrosonic, Weekendbeach, 4Every1, Eco Festival, Elektrobotik y Ópera. Cabe destacar la presencia de Raúl Pacheco, uno de los djs extremeños más internacional, junto a nombres como Carlos Chaparro, Freddy Cocoo, Hakk, Javi Sancano, Jorge Ruis y Mario Donoso, Julián Vergara, Junior London, Nando Rodríguez, Sacred Lines, Saiko, Sosandlow y Twins Up.



MAREA INICIA SU GIRA EN CÁCERES



Pero el cabeza de cartel de Extremúsika será el grupo Marea que inicia su nueva gira en Cáceres con la presentación de su último trabajo El Azogue. El concierto es el 1 de mayo y será el primero de una larga lista que les llevará a toda España.

De hecho, el grupo ha vendido más de 50.000 entradas en 24 horas para los cuarenta conciertos anunciados de la gira de presentación de su nuevo álbum, a la venta el 12 de abril.



Las entradas para Extremúsika están ya a la venta en la página web del festival. Los abonos para los cuatro días valen 50 euros, según ha explicado Lobo que añade que se trata de la edición más larga del certamen y la que ha sacado los abonos más baratos.



Junto a Lobo, en la presentación, ha estado también la directora general de Cultura de la Junta de Extremadura, Miriam García, que ha recordado el concierto que el grupo The Prodigy ofreció el año pasado con más de 17.000 asistentes.



La alcaldesa de la ciudad, Elena Nevado, se ha congratulado por que el festival haya vuelto a la ciudad porque la sitúa "en la diana de la música actual" y dinamiza la agenda cultural.

En este sentido, la representante de la Diputación Provincial, Felicidad Rodríguez, se ha referido a la multitud de eventos que se celebran en la ciudad en las próximas fechas, concluyendo que "tendremos que hacer un ejercicio intenso para llegar a todos".