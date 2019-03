Vara valora el trabajo de los gestores culturales como "motores del cambio" en municipios

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha valorado este jueves el trabajo de los gestores culturales como "motores del cambio" en los municipios de Extremadura.

Así lo ha destacado el jefe del Ejecutivo regional durante su intervención en la inauguración de la IV Conferencia de la Cultura “Retos y Futuro de la Gestión Cultural”, que se desarrolla entre este jueves y el viernes en el Centro Cultural Alcazaba de Mérida.

En este sentido, el máximo mandatario extremeño ha añadido que estos profesionales supusieron "una continuación" del proceso puesto en marcha con las casas de la cultura que empezaron a proliferar con la llegada de los ayuntamientos democráticos.

Según sus palabras, estos espacios e infraestructuras necesitaban personas preparadas y relacionadas con el mundo de la cultura y capaces de aglutinar aquello que se estaba haciendo, tal y como informa la Junta en una nota de prensa.

A su vez, Fernández Vara ha reivindicado la importancia que tiene la cultura como un elemento que va más allá de lo identitario de cada pueblo o región, sino que es también algo vinculado con lo productivo, como un elemento fuente de riqueza y de empleo.

Además, ha subrayado la vinculación del crecimiento turístico en España con el patrimonio y la cultura.

Al mismo tiempo, el jefe del Ejecutivo regional ha afirmado que “la cultura ha de ser libre o si no, no es cultura” y que debemos de estar vigilantes de que la censura no aparezca en los espacios de libertad de expresión, ya que “nos estamos jugando parte de nuestra razón de ser”, por lo que “no debemos dormirnos en los laureles”.

Finalmente, Fernández Vara ha expresado que en la actualidad hay toda una generación que vive en internet y que es en ese ámbito donde desarrollan sus proyectos culturales, con iniciativas que viven y conviven con las que se han venido realizando hasta ahora, naciendo una cultura vinculada a internet.