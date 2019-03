Gracia Querejeta elige Cáceres para rodar su nueva película 'Invisibles'

Ep.



La directora Gracia Querejeta ha elegido Cáceres para rodar íntegramente su próxima película, titulada 'Invisibles', que protagonizarán Emma Suárez, Adriana Ozores y Nathalie Poza para contar una historia de mujeres que entran en una "etapa muy particular de sus vidas", al cumplir los 50 años, y tener que enfrentarse a sus miedos y sus problemas cotidianos.



El rodaje comenzará el próximo lunes 18 de marzo y se prolongará durante cinco semanas. La cinta, producida por Nephilim se filmará casi íntegramente en el Parque del Príncipe, el principal pulmón verde de la ciudad, y se montará a base de las conversaciones que tres amigas tienen acerca del devenir de sus vidas mientras dan un paseo por este espacio natural.



No hará falta conocer sus trabajos, sus familias o sus casas para armar una historia que se adentra en todo lo que le ocurre a las mujeres al llegar a una determinada etapa de sus vidas. Aunque el peso lo llevarán las tres actrices protagonistas, la película cuenta con unos 300 figurantes locales que han sido elegidos en un proceso de selección de paseantes con y sin perro, deportistas, ciclistas y clientes de terrazas de establecimientos hosteleros.



Los detalles del rodaje se han dado a conocer esta tarde en una rueda de prensa en la Filmoteca de Extremadura con la asistencia de la directora, las actrices, la consejera de Cultura e Igualdad, Leire Iglesias, y la alcaldesa de la ciudad, Elena Nevado, entre otros.



Querejeta ha escrito al alimón el guión de la película con Antonio Mercero y ha tardado más de tres años en conseguir poner en pie este proyecto que se rueda en Extremadura porque ha sido uno de los beneficiarios de las ayudas a la producción cinematográfica que ha puesto en marcha el Gobierno regional.



AYUDAS REGIONALES



La película recibirá 250.000 euros de la Junta de Extremadura y otros 40.000 que aportará la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (Cexma) a través de una línea de subvenciones que también se ha abierto para apoyar proyectos de cine.



A partir de ahora, el equipo trabajará más de diez horas al día para rodar esta película que pretende mostrar la vida de tres mujeres normales que sufren la invisibilidad en diferentes ámbitos. "Esta historia va a llegar a los corazones de todos y todas", apunta Nathalie Poza, mientras Adriana Ozores ya augura que les va a dar "mucha pena" acabar esta película por los lazos de amistad que están construyendo entre las protagonistas.



En los últimos años Cáceres ha sido escenario de rodajes de series como Juego de Tronos, La Catedral del Mar y Still Star Crossed, pero todas han elegido las estampas históricas de la parte antigua, declarada Patrimonio de la Humanidad, para sus escenarios. En esta ocasión será "el Cáceres moderno" el que ocupe la gran pantalla para contar una historia de mujeres invisibles de la mano de la directora de Siete mesas de billar francés (2007) ó 15 años y un día (2013), entre otras obras de Querejeta.



A este respecto, la consejera de Cultura ha destacado que "Extremadura tiene cada vez más vocación de cine", mientras que la alcaldesa ha agradecido que se haya elegido la ciudad, y en concreto el Parque del Príncipe, para rodar esta película que mostrará la cara "más urbana" de la capital cacereña.