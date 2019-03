El festival portugués 'Terras sem Sombra' ofrecerá un concierto en Valencia de Alcántara

El festival portugués 'Terras sem Sombra' llega por primera vez a España con un concierto en Valencia de Alcántara (Cáceres) por parte de la Orquestra Clássica do Sul de Portugal que se celebrará este sábado, 9 de marzo, en la iglesia de Santa María de Rocamador.

En concreto, este acto junto a la visita por el Tajo Internacional servirá para unir la región portuguesa de Alentejo con Extremadura durante el mes de marzo, por lo que la música clásica y contemporánea, así como el patrimonio cultural y la biodiversidad serán "el foco de atención de esta experiencia transfronteriza".

Así lo ha indicado el Ayuntamiento de Valencia de Alcántara en una nota de prensa, en la que ha añadido que marzo se convertirá en un mes "con sabor portugués en Extremadura", donde habrá varias actividades organizadas en colaboración con la Dirección General de Turismo de la Junta de Extremadura y los Ayuntamientos de Valencia de Alcántara y Olivenza.

Además, el propio Consistorio ha indicado que Valencia de Alcántara se encuentra vinculada a Portugal "por bellos lazos", y fue precisamente donde se celebró, en 1497, el enlace de la Infanta Isabel de Castilla, hija primogénita de los Reyes Católicos, con el Rey portugués, Don Manuel I.

Asimismo, los esponsales son recreados durante la primera semana del mes de agosto por los vecinos de la localidad y de la "vecina" Marvâo a través del Festival Transfronterizo Boda Regia en Valencia de Alcántara.

Se trata de una historia "inspiradora para quien quiera adentrarse en un territorio lleno de cultura, naturaleza y patrimonio, donde la frontera es poco más que una convención administrativa".

VISITA TURÍSTICA AL DOLMEN DE VALENCIA DE ALCÁNTARA

Por su parte, la tarde del sábado 9 de marzo, se dedicará, a partir las 15:00 horas, a realizar una visita turística, acompañados por el guía local del ayuntamiento, al conjunto dolménico de Valencia de Alcántara, "uno de los más importantes y en mejor estado de conservación de Europa".

Precisamente, esta boda entre Doña Isabel y Don Manuel tuvo lugar en la principal Iglesia de la localidad, Santa María de Rocamador, declarado en 1982 Monumento Histórico Artístico de carácter nacional.

Se trata de un "notable monumento" de arte gótico vinculado al culto de la imagen de devoción característica de finales de la Edad Media y que irradió a lo largo del Camino de Santiago a partir del famoso monasterio del Sur de Francia 'Notre-Dame de Rocamadour'.

Este templo, que además conserva "dos bellas obras de arte", la tabla de Luis de Morales El Divino, 'La Virgen y Los Santos Juanes', y la talla del 'Cristo de las Batallas' atribuida a Alonso de Berguete, será el que acogerá a partir de las 19:00 horas del día 9 el concierto Navegar é Preciso, por la Orquestra Clássica da Sul, bajo la dirección de Rui Pinheiro.

Así, el "excepcional" programa del concierto estará formado por 'The Unanswered Question', de Charles Ives, "importante autor norteamericano, pero poco conocido en Europa", 'Sillages', del portugués Bruno Soeiro, finalizando con la Sinfonía n.º 41 'Júpiter', obra cumbre de Mozart.

La Orquestra Clássica do Sul, con sede en Faro, destaca en el panorama de la música portuguesa, ofreciendo una "programación diversa, innovadora y de una gran calidad artística".

Rui Pinheiro, que es su maestro titular desde 2015, le ha concedido una marca muy particular, donde se vislumbra "su entusiasmo por la música contemporánea" así como el trabajo con Kenneth Hesketh, Alison Kay, Augusta Read Thomas, Stephen MacNeff, Pedro Faria Gomes, Luis Soldado e Luis Tinoco, "entre otros importantes compositores".

VISITA EN BARCO AL TAJO INTERNACIONAL

Por su parte, la mañana del domingo, 10 de marzo, tendrá por objetivo el Tajo Internacional, que abarca la zona transfronteriza del río, "de reconocida importancia desde el punto de vista de la conservación de la biodiversidad y en el que la alteración humana es mínima".

Asimismo, el Parque Natural Tajo Internacional define dos espacios naturales protegidos, uno extremeño y otro portugués, que van a ser recorridos a través del proyecto 'Terras sem Sombra', a bordo del barco Balcón del Tajo, con capacidad para 80 pasajeros, en una visita guiada por Roberto Ramallete, Dinis Cortes e João Carvalho donde la salida se realizará desde Valencia de Alcántara a las 9:30 horas.

Cabe recordar que todas las actividades programadas son gratuitas y no se necesita inscripción previa para este proyecto de 'Terras sem Sombra' que continuará después por Olivenza, Beja, Elvas, Cuba, Ferreira do Alentejo, Odemira, Barrancos, Santiago do Cacém y Sines.