Concierto "Let it be" en la RUCAB de Badajoz

El grupo tributo a The Beatles, Let it be, actuará en la Residencia Universitaria de Fundación CB (RUCAB) de Badajoz este viernes, 8 de marzo, a las 20:30 horas.

José Luis Arroyo es el director musical y coordinador de este grupo que recibe el nombre de una de las canciones más representativas de la banda británica y que fue número uno en listas todo el mundo.

Así pues, "Let it be" hará revivir al público los conciertos de The Beatles en el auditorio de la Residencia con un repertorio de sus canciones más populares y versiones de otras bandas de la misma época.