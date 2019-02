Responsables de Tintín en España editarán el álbum 'Las joyas de la Castafiore' en castúo

Ep

Zephyrum Ediciones, responsables de los derechos de Tintín en España, editará en abril el álbum 'Las joyas de la Castafiore' en seis lenguas y modalidades lingüísticas. Entre ellas estarán el aragonés o el castúo, pero no el asturiano. Con todo, se prevé incluir este idioma en próximas reediciones de la colección.



'Les Bijoux de la Castafiore' es el vigésimo primer álbum de la serie Las aventuras de Tintín, escrita y dibujada por Hergé. Publicado en la revista 'Tintín' entre el 4 de julio de 1961 y el 4 de septiembre de 1962, apareció como álbum independiente en 1963.



Ahora, en 2019, Zephyrum Ediciones, empresa dueña de los derechos del famoso personaje de cómic en el Estado español, comenzará a reeditar la colección de Tintín comenzando por este álbum y lo hará al mismo tiempo en gallego, euskera, valenciano, aragonés, aranés y castúo --modalidad lingüística hablada en Extremadura--.



Según ha explicado a Europa Press el gerente de Zephyrum, Javier Reyes, la selección de lenguas no responde a criterios de número de hablantes, sino mostrar la riqueza lingüística española, y por ello han incluido una modalidad como el castúo o lenguas con menos de 3.000 hablantes como el aranés, a las que esperan sumar en próximas reediciones más idiomas, entre ellos el asturiano --500.000 hablantes--.



"Hay mucha gente que nos ha llamado indignados desde Asturias por haber quedado fuera, pero no se puede hacer esa lectura", ha indicado Reyes, que ha apuntado que hay "entre un 90 y un 95 por ciento de posibilidades" de que en los próximos títulos esté presente el asturiano.



Además, desde la editorial han afirmado ser conocedores del éxito que han tenido las traducciones de 'Astérix y Obélix' al asturiano --con varias reediciones por título al agotarse el número de ejemplares-- y apuntan a que de repetirse algo semejante "se podría editar toda la colección" de Tintín hasta llegar a los 24 álbumes. En ese sentido, Javier Reyes ha explicado que ya existen traductores y correctores interesados y que también podría contarse con un "posible" apoyo institucional para ello.



De cumplirse la intención de Zephyrum no sería la primera vez que el famoso personaje belga hablaría en asturiano. Así, en 1998 se editaron 'Stock de Cok' y 'La isla prieta', con traducción del actual presidente de la Academia de la Llingua Asturiana, Xosé Antón González Riaño.