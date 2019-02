El Teatro López de Ayala de Badajoz amplía su programación musical para el 2019

El objetivo de ello es ofrecer una programación musical de referencia en la región y en la ciudad, con un carácter diverso y de gran calidad, y con especial atención a los jóvenes.

Esta programación musical es la más amplia que ha tenido el Teatro López de Ayala en su historia y amplía la oferta cultural regional con eventos musicales de relevancia.

Como ya es tradicional, la Orquesta de Extremadura inicia la temporada el 1 de enero con el Concierto de Año Nuevo, patrocinado por la Fundación CB.

En el mes de enero, ha resaltado el nombre de uno de los grupos más reconocido en el panorama del pop nacional, Marlango, con la voz de Leonor Watling; otra banda extremeña amantes de la música de Los Beatles, Let it Be, participaron en un concierto para conmemorar el 50 aniversario de la Facultad de Ciencias.

Por otro lado, el grupo extremeño Diván Du Don, el 1 de febrero, presentó su nuevo disco ‘Malabares’. Este mismo mes Sidecars recala en Badajoz dentro de su gira nacional con todas las entradas agotadas.

En marzo, están previstos los conciertos de Paco Damas que canta a ‘Lassinsombrero’ en homenaje a las mujeres. A su vez, cantantes con estilos tan diferentes como El Kanka o el uruguayo Jorge Drexler presentan en el López de Ayala sus últimos proyectos musicales con un éxito asegurado puesto que las entradas ya se han agotado para sus conciertos de los días 9 y 16 de marzo, respectivamente.

El López también es el escenario para festivales solidarios como el que se celebrará el 10 de marzo ‘Todos con Giovanni’, con la presencia de artistas extremeños como Esther Merino, Joaquín Muñino, Noelia Miralles, Sixko Durán, Niño Bermejo, Escuela de Flamenco Pilar Andújar, Diego Andújar, Centro de Danza Jesús Ortega y Step Dance Estudio.

En abril, grupos de moda como Morgan, Puerto de Indias y el grupo malagueño Efecto Mariposa continúan sus giras nacionales y hacen parada en Badajoz; para el mes de junio hay tres conciertos previstos en la terraza de verano. Dos extremeños, la cantante Cira, el día 8, y Duende Josele, el 22, presentan nuevo disco.

Además, recala en este escenario al aire libre la gira de Carmen Boza en la presentación de ‘La Caja Negra’ el día 15. Esta sala tendrá además otros conciertos sin concretar durante el mes de julio. El grupo extremeño Acetre presenta el 5 octubre un nuevo espectáculo ‘Cuando cantan las mujeres’.

A lo largo del año, destacan dos musicales: uno extremeño de El Negrito Producciones ‘Mi última noche con Sara’ y ‘La llamada’ de Javier Ambrossi. En noviembre varios nombres encabezan la lista de conciertos. Por un lado, la celebración de la Semana de Santa Cecilia y, por otro, el espectáculo del cantante sevillano El Arrebato, el 30 de noviembre. Estos se completan en diciembre con la presencia del grupo coral extremeño Furriones.

Forman parte también del apartado de música citas importantes dentro del panorama musical como es la celebración, durante el mes de mayo y junio, del XXXVI Festival Ibérico de Música de Badajoz que, además de utilizar el López de Ayala como escenario, extiende su programación a otras salas de la ciudad.

Otros evento musicales destacados son el Ciclo de Música Actual el 8 de marzo con el grupo extremeño Sonido Extremo; y el Festival de Flamenco y Fado la primera semana de julio con el Teatro López de Ayala y el Auditorio Municipal Ricardo Carapeto como escenarios en el que participarán jóvenes valores del flamenco, además de figuras consagradas de fado y flamenco.

El Festival Internacional Folklórico de Extremadura, organizado por la Asociación de Coros y Danzas de Badajoz, o la 32 edición del Festival Internacional de Jazz de Badajoz durante la segunda semana de noviembre, estarán en el calendario de programación musical para 2019 del teatro pacense.

Cabe destacar, por último, que la Banda Municipal de Música de Badajoz ofrecerá durante todo el año aproximadamente 25 conciertos. En cuanto a los didácticos dedicados a los escolares, cuentan con la narradora Belén Ochotorena.

Y, en otro apartado, están los programados para los mayores o con el que se conmemora el Día de la Mujer en marzo, además de otros de forma puntual como el dedicado a Disney con la presencia de la cantante Gisela, el pasado 27 de enero.