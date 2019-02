'ABBA LIVE TV' rinde tributo a lo mejor del cuarteto sueco en La Latina

Barabu-Extresound presenta el espectáculo ABBA LIVE TV, creado y dirigido por Jorge Ahijado y Juan Carlos Guerra, que estará en el teatro La Latina del 12 al 24 de marzo. Claudia Molina (Calle Nueva, Ana y los siete, Hospital Central, Mira quién baila...) y Joaquín Oliván (Queens, El aviso, Hospital Central...) protagonizan este show cuyas funciones tendrán lugar de martes a viernes, a las 20.30h; sábados a las 18.00 y 21.00h y domingos a las 18.00h.



"En ABBA LIVE TV hacemos un tributo a este grupo cuyas canciones se han convertido en melodías inmortales. El espectador podrá escuchar, cantar, bailar, vibrar, sentir y vivir los temas de ABBA como nunca antes, con nuevos arreglos que llevan estas canciones inolvidables a una dimensión que va más allá de la mera repetición de los estereotipos. ABBA LIVE TV es un concierto homenaje creado para ser especialmente disfrutado por aquellos admiradores cuyas vidas se han visto marcadas por las canciones del cuarteto sueco", destacan los creadores.



Un concierto dramatizado

Un plató de televisión vacío pronto se llenará de cámaras, luces, sonido, regidores, maquilladores, estilistas, animadores, presentadores, músicos, bailarines y cantantes que se han unido para grabar un programa en directo sobre el grupo sueco más famoso de todos los tiempos: ABBA.

Con esta premisa argumental, Barabu-Extresound presenta un concierto dramatizado que se convertirá en una experiencia inolvidable para el espectador.



Desde su entrada al teatro, el público se verá envuelto en todo un espectáculo de participación con un rincón donde podrán dedicar el concierto: un photocall que, antes de que finalice el show, habrá publicado las fotos en sus redes sociales.



"Nuestra intención es que el público asista a un espectáculo inolvidable, con una puesta en escena visualmente impactante y dramatúrgicamente divertida, donde disfrute de las mejores voces, impresionantes coreografías, con momentos cómicos que amenizarán un show repleto de diversión y, sobre todo, buena música en directo. El espectador no estará pasivo durante el concierto, sino que formará parte activa del mismo. Esto hará que la experiencia se convierta en inolvidable", comentan Ahijado y Guerra.



El espectáculo está interpretado por Joaquín Oliván, Irene Alman, Claudia Molina e Irán Alegría, como voces y actores principales, acompañados por los músicos José Pardial (guitarra y coros), Jorge Ahijado (piano, guitarra y coros), Micky Martínez (batería) y Sergio González (bajo), y los bailarines Zaira Buitrón, Basem Tomás y Sara Salaberry.



Jorge Ahijado es, además, el director musical de ABBA LIVE TV; Zaira Buitrón, la coreógrafa; Paz Yáñez, la diseñadora de vestuario; David Pizarro, el diseñador de escenografía y Fernando Rodríguez-Berzosa, el diseñador de iluminación.

Producción nacional

La empresa Barabu-Extresound apuesta por contenidos, temáticas e iniciativas que persiguen un impacto de concienciación positiva en la sociedad, creando espectáculos de forma ética, respaldando así el entretenimiento de calidad.



En los últimos años, ha creado y comercializado espectáculos como: Abba the Gold Experience, Broadway "Un musical de Cine, Rockking "El musical de Elvis", Peter Pan on Ice, Toy Musical, La Bella Durmiente, El Campeonato de España de Freestyle de Motocross...



Actualmente, tiene de gira por España tres espectáculos: ABBA LIVE TV; una versión on ice de Bella y Bestia con el Palacio de Hielo de Moscú; y We Love Queen, dirigido por Yllana, que estará en junio, por segundo año consecutivo, en el Teatro La Latina.

Repertorio

1 - SUPER TROUPER

2 - RING RING-HONEY HONEY

3 – DAME! DAME! DAME!

4 – LAY ALL YOUR LOVE

5 – DOES YOUR MOTHER KNOW?

6 - CHIQUITITA

7 - DANCING QUEEN

8 - VOULEZ-VOUS

9 – S.O.S.

10 – MONEY, MONEY, MONEY

11 – THE WINNER TAKES IT ALL

12 - MAMMA MIA!

13 – GRACIAS POR LA MÚSICA

14 - WATERLOO

15 - ABBA MEDLEY:

16 - MAMMA MIA!

17 - DANCING QUEEN

18 - VOULEZ-VOUS