El clarinetista Jörg Widmann y el Cuarteto Quiroga actúan en Badajoz

El clarinetista Jörg Widmann y el Cuarteto Quiroga (Premio Nacional de Música 2018) estrenarán 'Joyce', la última obra del compositor y director de orquesta húngaro Peter Eötvös, en un concierto el próximo domingo, 10 de febrero, en el Salón Noble de la Diputación de Badajoz, a las 20:30 horas, con entrada libre.



En concreto, esta actuación se enmarca en el X Ciclo de Música Actual de Badajoz, y es una de las más esperadas ya que se trata de la primera actuación de Widmann en Extremadura.

Además, la nueva obra de Eötvös es un encargo de la Sociedad Filarmónica de Badajoz y del Centro Nacional de Difusión (CND), las dos entidades que producen conjuntamente el Ciclo de Música Actual desde 2015.



Junto al estreno se han incluido en el programa obras Bartók (Cuarteto de cuerdas nº2) y Weber (Quinteto para clarinete y cuerdas en si bemol mayor).



Jörg Widmann es uno de los clarinetistas más prestigiosos de la escena musical actual y uno de los compositores contemporáneos más interpretado, tal y como informa la Sociedad Filarmónica en una nota de prensa.



Peter Eötvös no podrá asistir al concierto, tal y como se anunció en la presentación del X Ciclo de Música Actual, por problemas de agenda, lo que ha obligado a cancelar el encuentro con el público previsto en el Conservatorio Superior de Música 'Bonifacio Gil' Badajoz, el mismo día del concierto.



Este mismo concierto que disfrutará el público extremeño se estrena el día antes, el sábado 9 de febrero, en el Auditorio Nacional de Música en Madrid.



CUARTETO QUIROGA, PREMIO NACIONAL DE MÚSICA 2018



El Cuarteto Quiroga, formado por Aitor Hevia y Cibrán Sierra al violín, Josep Puchades a la viola y Helana Poggio al violonchelo, es uno de los cuartetos de cuerda más destacados del panorama musical.



Esta formación ya pasó por el Ciclo de Música Actual de Badajoz, en enero de 2016 cerró la séptima edición del ciclo con un concierto en el Edificio Siglo XXI de la capital pacense.



El Quiroga es el cuarteto residente en el Palacio Real de Madrid, responsable de su colección palatina de Stradivarius decorados. Está considerado actualmente como uno de los grupos más singulares y activos de la nueva generación europea, internacionalmente reconocido entre crítica y público por la fuerte personalidad de su carácter como grupo y por sus interpretaciones audaces y renovadoras.



El grupo nació con la voluntad de rendir homenaje al gran violinista gallego Manuel Quiroga, uno de los instrumentistas más importantes de la historia musical española.



Galardonado en los más prestigiosos concursos internacionales para cuarteto (Burdeos, Paolo Borciani, Pekín, Ginebra, París, etc.), es habitual de las salas más importantes del escenario camerístico internacional.



En 2007 recibió el Premio 'Ojo Crítico' de RNE y en 2006 la Medalla de Oro del Palau de Barcelona. En 2018 recibió el Premio Nacional de Música.



Fuertemente implicados con la enseñanza de la música de cámara, los integrantes del Cuarteto Quiroga son profesores en el Curso Internacional de Llanes, responsables de la Cátedra de Cuarteto y Música de Cámara del Conservatorio Superior de Música de Aragón e invitados regularmente a impartir clases en la JONDE y en Conservatorios Superiores y Universidades de toda Europa, Estados Unidos y América Latina.



JÖRG WIDMANN, ARTISTAS VERSÁTIL



Por su parte, Jörg Widmann es uno de los artistas "más versátiles y fascinantes" de su generación. En la temporada 2017-2018 participó como solista con orquestas y directores como la Wiener Philharmoniker con Valery Gergiev, Helsinki Philharmonic Orchestra con Bertrand de Billy, Yomiuri Nippon Symphony Orchestra con Sylvain Cambreling, City of Birmingham Symphony Orchestra con Mirga Grainyte-Tyla, SWR Symphonieorchester con Peter Rundel y Orchester de Paris con Daniel Harding.



Jörg Widmann es el primer compositor residente de la Gewandhaus. La Gewandhausorchester y Boston Symphony Orchestra le han encargado un nuevo trabajo que se estrenó en Leipzig en marzo de 2018 dirigido por Andris Nelsons. En la Gewandhaus, Jörg Widmann participó en un concierto monográfico así como en varios conciertos de música de cámara y como solista.



También es compositor residente en Orchestre de Paris, Wigmore Hall, City of Birmingham Symphony Orchestra, Mozartwoche Salzburg y Philharmonie Essen.