Alberto Amarilla, Charly González y Santi Rodríguez, en el Gran Teatro de Cáceres

La nueva propuesta teatral escrita, dirigida y protagonizada en solitario por el actor cacereño Alberto Amarilla, la música fusión de flamenco y blues de Charly González, y el humor televisivo de Santi Rodríguez, son las tres propuestas culturales que plantea el Gran Teatro de Cáceres para este fin de semana.

La primera cita es el viernes, día 8, con 'Tiempos de flamenco & blues' del extremeño Charly González, considerado uno de los principales pioneros del blues en Extremadura y a la vez uno de los guitarristas más versátiles de nuestro país.

Con su último disco 'The last sun', ha recorrido numerosos festivales y teatros a donde ha llevado, junto a su banda, su filosofía de la improvisación. Su lema es que "la música, a pesar de llevar estructuras y esquemas, fluye y se funde con los estados de ánimo de cada día, de cada momento creando, a través de la improvisación, nuevas estructuras, nuevas melodías".

Tras la música, el sábado 9 de febrero le llegará el turno al actor cacereño Alberto Amarilla que vuelve a su ciudad con un monólogo que ha escrito, dirigido y protagonizado. 'Re cordis' es espectáculo que aúna la capacidad de juego del teatro con las nuevas corrientes de pensamiento del siglo XXI y con la neurociencia.

El montaje cuenta la historia de un hombre que se despierta en un lugar que no reconoce y del que no puede escapar. Poco a poco irá tomando conciencia de que ha pasado más tiempo del que cree y de que no recuerda quién es. A partir de ese momento, los recuerdos que aún quedan en su interior se pondrán en acción para recuperar su pasado.

Alberto Amarilla comparte la dirección de este montaje con Mabel del Pozo y la dramaturgia ha corrido a cargo de ambos junto a Sergio Rubio. El espectáculo comenzará a las 20,30 horas.

La agenda cultural del fin de semana concluirá el domingo, día 10, con otro monólogo, en esta ocasión el del humorista Santi Rodríguez que presenta el espectáculo 'Infarto. ¡No vayas a la luz!'. El conocido actor televisivo da vida a un hombre maduro y con una vida familiar estable que sufre un infarto que le lleva al borde la muerte.

A pesar del susto, el personaje consigue sobrevivir y tras la traumática experiencia decide aprovechar la segunda oportunidad que le ha brindado la vida.

En ese momento, el protagonista decide que ha de elaborar una lista de cuestiones pendientes que dejó sin hacer antes del infarto y que ahora se empeña en realizar.