La obra 'Llegar es esperar' sobre la vida en un campo de refugiados en Cáceres

Titulada 'Llegar es esperar', que narra la vida en un campo de refugiados. Se trata de la segunda parte del proyecto 'Teatro y concienciación' nacido en la Plataforma Refugiados Cáceres que, en primer lugar, realizó la comedia 'Yo a Ibiza y tú a Lampedusa'.

Ahora llega este nuevo montaje que se podrá ver este jueves, día 7, en el Ateneo de Cáceres, y que está basado en testimonios reales de personas que han estado en campos de refugiados de Europa.

La compañia afirma que "es teatro documental, en el que se crea una dramaturgia o un espectáculo en base a testimonios e historias reales".

Así, la obra no surge de un texto teatral al uso, sino de un proceso de investigación documental (noticias, sumarios judiciales, biografías, prensa...). Lo que hace la compañía teatral es subir a un escenario lo que pasa de verdad a nuestro alrededor o lejos de nosotros.

La historia de 'Llegar es esperar' comienza cuando la policía desaloja y desmantela por completo un campamento de refugiados. Todo el mundo debe abandonarlo pero uno de los refugiados no quiere hacerlo y una voluntaria de una ong intenta convencerlo para que abandone, pero él no quiere marcharse de allí hasta que no encuentre a su hermano.

Al contrario de la comedia 'Yo a Ibiza y tú a Lampedusa', en esta ocasión se narra un drama que afronta el tema de los campamentos de

refugiados. Algunos de los actores son africanos como Barso Coulibay, Raymond Aubacaire o Samuel Boumso, y otros son estudiantes de la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) como Celia Martínez-Blay.

La entrada para asistir a la representación, que tendrá lugar a las 20,00 horas, es libre hasta completar el aforo del Ateneo, cuya sede se encuentra en el Palacio de Camarena en la calle General Ezponda de la capital cacereña.