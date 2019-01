El Brujo, Lola Herrera o Tricicle actuarán este año en el López de Ayala de Badajoz

El Teatro López de Ayala de Badajoz albergará más de 40 representaciones teatrales durante 2019 con nombres destacados de la escena española como Rafael Álvarez 'El Brujo' con 'Autobiografía de un Yogui', María Luisa Merlo en 'Conversaciones con Mamá' o Lola Herrera con el clásico de Miguel Delibes 'Cinco horas con Mario', junto al grupo de teatro gestual Tricicle y su espectáculo 'Hits'.



En cuanto a la música, resaltan nombres conocidos como Marlango que actuó en enero; el grupo extremeño Diván Du Don o Sidecars, que lo harán en febrero; Paco Damas, El Kanka y Jorge Drexler en marzo; Morgan, Puerto de Indias y el grupo malagueño Efecto Mariposa en abril; la gira de Carmen Boza en la presentación de La Caja Negra prevista para junio o el grupo extremeño Acetre que presentará un nuevo espectáculo en octubre, cuando también se podrá ver el musical 'La llamada' de Javier Ambrossi y Javier Calvo.



El teatro pacense ha celebrado este martes, 29 de enero, la reunión del Consejo Rector del Consorcio López de Ayala, integrado por la Consejería de Cultura e Igualdad de la Junta de Extremadura, la Diputación de Badajoz, el Ayuntamiento de Badajoz y la Fundación CB.



Presidido por la consejera de Cultura e Igualdad, Leire Iglesias, el Consejo Rector ha aprobado el presupuesto anual previsto para 2019, así como las líneas generales de la programación de este año.



En concreto, el presupuesto económico asciende a 1.200.000 euros y en el mismo se incluyen las aportaciones de las instituciones al Consorcio y los ingresos previstos, según ha informado la Junta de Extremadura en una nota de prensa en la que ha apuntado que el teatro mantiene su línea de actuación de organizar espectáculos durante todo el año, para lo cual ha programado unas 240 actividades culturales.



De igual modo, el Teatro López de Ayala de Badajoz albergará más de 40 representaciones teatrales durante 2019 como la de Rafael Álvarez 'El Brujo' el 15 de marzo con 'Autobiografía de un Yogui'; María Luisa Merlo en 'Conversaciones con Mamá' el 23 de marzo o el 16 de mayo con Lola Herrera interpretando el papel de Carmen Sotillo en el clásico de Miguel Delibes 'Cinco horas con Mario'.



Además, el grupo de teatro gestual Tricicle con los "míticos" Joan Gràcia, Paco Mir y Carles Sans traerán a la ciudad "lo mejor de lo mejor" de Tricicle resumido en 'Hits' a principios de noviembre.



MUSICALES Y MÁS TEATRO



La programación se completa con espectáculos como la comedia musical protagonizada por Raquel Palma 'Pasaporte a Nueva York' el 8 de febrero, mientras que la actriz extremeña Aida Cobos representará '5 pieles, 5 historias' el 25 de marzo que, conjuntamente con 'El Convidado' el 26 de marzo, conmemorarán el Día Mundial del Teatro.



Marzo finalizará con la clausura de la 17º Muestra Estatal de Teatro de la ONCE y, ya en el mes de abril, será el turno de un montaje "sorprendente" como la "original" puesta en escena y el texto de Virginia Wolf 'Orlando' de la compañía Teatro de Fondo el 12 de abril.



El Teatro López de Ayala ha destacado asimismo el "singular" texto 'El otro', una de las obras de Miguel de Unamuno menos representadas y que la compañía extremeña El Desván Teatro pondrá en escena el 4 de mayo con el actor extremeño José Vicente Moirón como protagonista.



Además, la cantante Sara Montiel en un "emotivo homenaje" será la protagonista del último montaje de El negrito producciones en 'Mi última noche con Sara', un espectáculo teatral y musical que se convierte en el primer recuerdo a la mítica actriz y cantante española y del que se podrá disfrutar el 10 de mayo.



También en mayo, la compañía Arán Dramática estrenará su nuevo montaje, la adaptación al teatro de la novela de Rosa Montero 'La ridícula idea de no volver a verte' en un mes que finalizará con un clásico de Edmond Rostand 'Cyrano de Bergerac' protagonizado por el actor José Luis Gil.



A su vez, habrá espacio para obras del repertorio nacional que recalan en Badajoz en sus giras, entre otras 'Muerte en el Nilo' protagonizado por Pablo Pujol o el infantil 'El astronauta' de la compañía extremeña El Avispero Producciones.



OTRAS ACTIVIDADES



Otras actividades teatrales serán las dedicadas a los más pequeños dentro del programa 'Teatro en familia' o 'Teatro para escolares', han agregado las mismas fuentes, que han hecho hincapié en que la cita teatral del año se desarrolla en octubre y noviembre con la celebración de la 42º edición del Festival de Teatro de Badajoz.



En el apartado de cine, ha destacado el programa 'El cine de una noche de verano' en la terraza del López patrocinado por la Fundación CB en julio y agosto dentro de esta programación anual que incluye como novedades para 2019 el inicio en marzo de la programación del Cine Club en el López organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Badajoz.



Otra de las citas importantes será la celebración de la XXV edición del Festival Ibérico de Cine en la terraza durante el mes de julio con más de 50 proyecciones cinematográficas en un teatro que también albergará el Concurso de murgas del Carnaval de Badajoz del 18 de febrero al 1 de marzo o cuya terraza volverá a centrar las actividades de los meses de junio con la presencia de la cantante pacense Cira y el portugués Jorge Goes y en julio con otros conciertos al aire libre.



La Semana de Santa Cecilia, el espectáculo del cantante sevillano El Arrebato en noviembre o la presencia del grupo coral extremeño Furriones en diciembre serán otras citas, junto al XXXVI Festival Ibérico de Música de Badajoz; el ciclo de Música Actual; el Festival de Flamenco y Fado con el López de Ayala y el Auditorio Municipal Ricardo Carapeto como escenarios; el Festival Internacional Folklórico de Extremadura o el 32º Festival Internacional de Jazz de Badajoz.



También acogerá la tradicional Gala Malabart que ofrece distintos espectáculos circenses en noviembre; a Tony Rodríguez y Pepito El Caja en la gala solidaria de la Asociación extremeña Dando C@lor el 26 de abril; al Monaguillo con '¿Solo lo veo yo?' el 11 de mayo; el Club de la Comedia en junio; Faemino y Cansado que volverán en septiembre con doble función el 13 y 14 de septiembre o Juan Amodeo con 'La máquina del tiempo'.



La magia tendrá además varios protagonistas, los extremeños Jorge luengo con 'Ensueños' el 22 de marzo y Tony Bright el 5 de mayo, en una programación en la que la Banda Municipal de Música de Badajoz ofrecerá unos 20 conciertos y que se completa con unas 21 actuaciones entre los festivales de las escuelas de danza de Badajoz, el espectáculo flamenco de Jesús Ortega o los clásicos 'El Cascanueces' o 'El Lago de los Cisnes'.