Nuevo director de la Orquesta Sinfónica de RTVE, próximo invitado a conciertos de la OEX

El director Pablo González, nombrado recientemente para suceder a Miguel Ángel Gómez-Martínez como director titular de la Orquesta Sinfónica de RTVE, es el próximo invitado en los conciertos de la Orquesta de Extremadura (OEX).



En concreto, los conciertos se celebrarán este próximo jueves, 31 de enero, en el Palacio de Congresos de Badajoz 'Manuel Rojas', y el viernes, 1 de febrero, en el Palacio de Congresos de Cáceres, y ambos comenzarán a las 20:30 horas.



En la página web de la Orquesta de Extremadura está disponible una guía del concierto con las notas al programa del escritor y crítico musical Luis Suñén, información de las obras y enlaces a la compra de entradas.



Esta información es útil para las charlas preparatorias pre-concierto que nuestro violinista y profesor de la OEX, Santiago Pavón, realizará a las 19:30 horas, siguiendo la pauta ya marcada en la temporada anterior.



No obstante, tal y como informa la agrupación extremeña en una nota de prensa, para acceder a estas charlas es necesario presentar la entrada o carné de abonado.



Las entradas ya están disponibles en la taquilla online de la Orquesta de Extremadura. El precio de la entrada para este concierto es de 18 euros y existen descuentos para diferentes colectivos, además del CONsuma Cultura, de la Consejería de Cultura e Igualdad.



En concreto, en Badajoz la taquilla física está disponible en Ronda del Pilar 23 de 11:30 a 13:30 horas y el jueves 31 de enero en la ventanilla del Palacio de Congresos de Badajoz Manuel Rojas de 18:30 a 20:15 horas. Mientras, en Cáceres lo estará el viernes 1 de febrero de 19:30 a 20:15 horas en el Palacio de Congresos de Cáceres.



Asimismo, no se venderán entradas después de las 20:15 horas para que las colas no interfieran en el comienzo del concierto, precisa la Orquesta de Extremadura.



CONOCIDO DEL PÚBLICO EXTREMEÑO



Cabe recordar que Pablo González es ya un conocido del público extremeño. Varias veces ha dirigido aquí a la Orquesta de Extremadura en Fregenal de la Sierra, Azuaga y Valencia de Alcántara en 2006 y en Badajoz y Cáceres en 2017, acompañado por el flautista de Plasencia, Francisco López; y a la Orquesta Joven de Extremadura, en 2016.



En el programa, Pares concertantes, dispares y complementarios, dentro de la serie Dualidades, que hila toda esta temporada 2018-2019, acomete una primera dualidad personificada en dos hermanos músicos, Marco y Pietro Scalvini.



Son los solistas invitados. Pietro Scalvini compagina su actividad concertística con la de catedrático de Conjunto instrumental y viola en los Institutos Superiores de Música de Modena y Reggio Emilia. Marco Scalvini, es desde 2002 miembro de la Orquesta de Extremadura, actuando en ocasiones como concertino o ayuda de concertino, además de solista en su temporada de abono y con varias formaciones en sus ciclos de música de cámara.



Juntos interpretarán la Sinfonía concertante para violín, viola y orquesta en mi bemol mayor, K. 364/320d, de Wolfgang Amadeus Mozart.



La segunda dualidad que encontraremos es otro ejemplo de composición y orquestación a cargo de diferentes autores. La que Maurice Ravel hizo de la partitura para piano de Modest Mussorgski de Cuadros de una exposición.



Antes de todo, se escuchará la obertura del Carnaval Romano, de Hector Berlioz.