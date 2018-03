El Festival Solidario 2.SUR recaudará fondos para las personas refugiadas de la región

Una nueva edición del Festival Solidario 2.SUR, cuya recaudación irá destinada a ayudar a las personas refugiadas, se celebra este sábado, día 17, en el Palacio de Congresos de Badajoz.



A partir de las 12,00 y hasta las 24,00 horas, se irán sucediendo actuaciones de música, teatro, baile y solidaridad, con artistas colaboradores como Gecko Turner, Chloé Bird, Pepe Peña and The Garden Band o la Compañía Jesús Ortega



El programa del festival se inicia con una sesión de yoga a las 12,00 horas; a las 13,30 horas habrá baile, guitarra y cante a cargo de Jesús Ortega; y ya por la tarde, a las 16,00 horas, intervendrá Javier Alcántara, ganador del III Concurso Festival "Portón del Jazz".



Posteriormente, a las 17,00 horas, actuará Pepe Peña and The Garden Band y después, a las 18,30, la cacereña Chole Bird, mejor artista extremeña en los premios Pop-Eye en 2013.



El teatro llegará a las 19,30 horas con "La visita" de la compañía "Montajes en el Abismo", una obra para todos los públicos que trata el tema de la desigualdad de género.



El festival se cierra con música. Primero con Willy Wylazo, ganador del Extremareggae a las 20,30 horas; y después, a las 22,30, con Gecko Turner, premio Extremadura a la creación en 2004.



AYUDA



La recaudación íntegra del festival se destina a financiar acciones de ayuda humanitaria y emergencia social en favor de las personas refugiadas "como respuesta a la dramática situación de millones de personas refugiadas que huyen de la miseria, de la pobreza y de la guerra", informa en nota de prensa la Fundación Paz y Solidaridad de CCOO de Extremadura.



En esta ocasión, este dinero ayudará a las personas refugiadas en Palestina, canalizándose de forma "transparente" mediante UNRWA, la Agencia de la ONU para las personas refugiadas de Palestina, ya que Estados Unidos "ha congelado totalmente una ayuda anual de la que dependen 5 millones de personas".



El precio de la entrada es de cinco euros en venta anticipada, seis euros en taquilla y gratuita para menores de 14 años, y éstas se pueden adquirir con antelación en las sedes de CCOO en Extremadura, en locales pacenses como Dadá, El Silencio, Al Bossa Tetería, Dulce Locura, Prómusica y Producción Trifásica y en el Don Benito, People Irish Pub.



El Festival se celebrará en el Palacio de Congresos de Badajoz, cedido por la Dirección General de Turismo de la Junta de Extremadura para apoyar esta causa solidaria.



Asimismo, habrá actividades para toda la familia, un espacio para el intercambio de experiencias de ONGD, y un hilo conductor, en concreto, la vida de miles de personas refugiadas en todo el mundo. Con música y comida durante el día, también se realizarán charlas y talleres para adultos, niños y niñas relacionados con los derechos humanos.



Esta actividad forma parte de un proyecto de la Fundación Paz y Solidaridad Gregorio Morán de CCOO de Extremadura financiado por la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo.