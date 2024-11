La Diputación de Cáceres aprueba sus presupuestos para 2025 por unanimidad de PSOE y PP

Ep.



La Diputación de Cáceres ha aprobado este miércoles en un pleno extraordinario los presupuestos para 2025 con los votos a favor del PSOE y del PP que, por tercer año consecutivo, ha apoyado las cuentas provinciales que recogen algunas de las propuestas planteadas por los 'populares' para contribuir al desarrollo de los municipios cacereños.



Las cuentas alcanzan los 187,5 millones de euros, lo que supone un crecimiento respecto a 2024 de más de 15,1 millones de euros, y un incremento porcentual del 8,8%.



El presupuesto consolidado llega a los 209,72 millones al sumar el del Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria (OARGT), que contará con un presupuesto de 8,2 millones, el Consorcio MásMedio, que gestionará 18,4 millones, y los presupuestos de los otros dos consorcios dependientes de la institución que son el Museo Pérez Comendador-Leroux de Hervás y la Institución Ferial de Trujillo.



La vicepresidenta segunda y diputada de Hacienda y Administración General, Isabel Ruíz Correyero, ha defendido los presupuestos de los que ha dicho que son "ambiciosos, rigurosos, participativos y solidarios". Así, ha destacado que son "los presupuestos más elevados de toda la historia de la Diputación", para llegar a todas las necesidades de los ciudadanos de la provincia.



Son solidarios porque "es la primera vez también que se alcanza el 0,7% de la IRPF para ayudar al desarrollo y cooperación", ha explicado y son "participativos" porque se ha contado con el Consejo de Políticas Públicas para recabar los proyectos de diferentes colectivos y entidades al tiempo que ha subrayado el consenso al que se ha llegado con el PP para atender a todas las partes representadas en la corporación provincial.



"Creo que es un día muy importante para esta provincia", ha dicho la vicepresidenta Tercera, que ha recalcado el diálogo que se ha mantenido con la oposición de forma "amigable" y "estrecha" por "el bien de los ciudadanos".



En parecidos términos se ha pronunciado el portavoz del PP en la diputación cacereña, Sergio Rey, quien ha incidido en que su grupo ha estado recopilando las demandas de los municipios para trasladarlas al presupuesto y "transformarlas en proyectos" que vienen recogidas en las cuentas, por lo que han sido apoyadas por los 'populares'.



"Lo hemos hecho pensando siempre en los municipios de nuestra provincia, dejando a un lado lo que nos pudiera diferenciar, dejando a un lado la crispación, el enfrentamiento, que no nos lleva a ningún sitio y menos en los tiempos que corren a día de hoy, y siendo eficaces, eficientes, realistas y leales con nuestros alcaldes y alcaldesas", ha sentenciado Rey.



El portavoz del PP ha recordado que la mayoría de los diputados provinciales son alcaldes o alcaldesas en pequeños ayuntamientos con muchas necesidades que, en gran parte, suple la diputación provincial. "La noticia es que el beneficio lo van a tener los pueblos y las ciudades de nuestra provincia y que se mantiene la lealtad con nuestros alcaldes y alcaldesas", ha concluido.



Respecto a las cuantas provinciales, cabe destacar como novedad que los ayuntamientos no tendrán que cofinanciar el plan de obras, gastos corrientes y empleo, dotado con 15 millones de euros, porque el coste lo asumirá íntegramente la institución provincial.



Del total de lo presupuestado, el 75% se destina a inversiones y servicios para los municipios de la provincia, con el plan de obras al que hay que sumar la inversión en carreteras, que consigna 22,4 millones de euros para 16 vías, además de los 17,2 millones que se invertirán en la mejora y rehabilitación de carreteras y otros 5,2 millones para la conservación de los casi 2.000 kilómetros de red viaria dependiente de la diputación cacereña.



El capítulo de gastos de personal se llevará 59,8 millones de euros, lo que supone 3,2 millones más (5,72%) que el ejercicio de 2024, motivado en parte por la puesta en servicio de los nuevos parques de bomberos de Sepei en Jarandilla de la Vera, Trujillo y Guadalupe, y la consecuente dotación de personal.



Se incrementan las partidas de todas las áreas en unas cuentas con un marcado carácter social en el que se dota al servicio de Memoria Histórica y Democrática con 404.952 euros, con una subvención nominativa para la tercera fase de la exhumación de la mina de la Paloma, en Zarza la Mayor, por importe de 105.000 euros.



Como novedad, se prevé la creación de una Oficina de Disciplina Urbanística dentro del Servicio de Asistencia a Entidades Locales, a través de la cual los municipios de la provincia podrán delegar en la Diputación de Cáceres el ejercicio de sus competencias de inspección urbanística, protección de la legalidad y sanciones en materia de urbanismo.



También, por primera vez, en el área de Cultura se consignan 100.000 euros de subvención en régimen de concesión directa para las Casas de Extremadura dispersas por todo el país.



DISTRIBUCIÓN POR ÁREAS



Por áreas, la de más dotación es la de Fomento, Movilidad y Agenda Provincial con 67,3 millones de euros, ya que agrupa la mayor parte de las inversiones, como el ya citado plan provincial de obras o el de la red viaria.



En medio ambiente, hay prevista la inversión de 400.000 euros en las mejoras de algunas piscinas naturales de la provincia; 150.000 euros para la instalaciones de placas solares en bienes municipales, o un millón de euros para que los pueblos sigan mejorando sus infraestructuras eléctricas.



El Área de Desarrollo Sostenible y Turismo consignará 32,1 millones de euros, lo que supone un incremento del 21,68% respecto a 2024. Se seguirán desarrollando los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), como el de La Vera-Valle del Jerte, el de Sierra de Gata-Hurdes, Valle del Alagón y, los dos que contarán con mayor presupuesto como el de Territorios Unesco (2,9 millones), y Tierra de Cáceres y Trujillo (2,8 millones), financiados con fondos Next Generation.



Al Plan de Activación del Empleo Local se destinarán 5 millones de euros para continuar con el programa de ayudas a financiar la creación e empleo en el mundo rural y se incorpora un nuevo programa de Promoción Económica y Activación de Empleo Tecnológico, por importe de 1,17 millones de euros.



En cultura, se ha incrementado el presupuesto un 16,47% con un presupuesto total de cultura y deportes que alcanza los 17,9 millones de euros. En este montante, se incluyen las aportaciones a las federaciones deportivas para fomentar el deporte profesional (358.000 euros), o los 800.000 euros destinados a los clubes deportivos en competiciones nacionales, así como una nueva línea de ayuda de 80.000 euros en total para deportistas individuales.



Para el apoyo a fundaciones, museos y consorcios de índole cultural se destinan 882.710 euros como al Museo Helga de Alvear (400.000 euros), y aportaciones a otros museos como el Vostell o el Pérez Comendador. También se incluye la aportación de la diputación cacereña al Consorcio Cáceres Capital Europea de la Cultura 2031 con 100.000 euros consignados, y los 467.400 euros para el Consorcio Gran Teatro, donde se incluye la asignación para la organización del festival Womad, que se ha incrementado en 18.600 euros.



En materia de dinamización cultural, se incluyen 100.000 euros para la Banda Sinfónica Provincial (40.000 más), así como los 132.000 euros designados a la Fundación Atrio para llevar a cabo un programa de musicoterapia a personas mayores.



En materia de cooperación se consigna una cantidad récord de un millón de euros (260.000 euros más que en 2024), lo que supone el 0,79% del presupuesto anual de la institución, mientras que al Fondo Local de Cooperación y Desarrollo (Felcode) se designan 150.000 euros para sus programas de ayuda.