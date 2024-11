El alcalde de Cáceres muestra su disposición a reunirse con Salvemos la Montaña

Ep.

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha mostrado su disposición a reunirse con la plataforma Salvemos la Montaña tras el anuncio de este colectivo de abrir una ronda de contactos con los grupos con representación en el consistorio cacereño para explicarles las consecuencias del proyecto de la mina de litio en Valdeflores, a la que se oponen por entender que afectaría al medio ambiente, al patrimonio y a la salud de los cacereños.

"Estaré encantado de sentarme con ellos y de recibirlos y de hablar de todo lo que tengamos que hablar", ha dicho Mateos este martes al ser preguntado por este asunto tras la manifestación que el domingo sacó a la calle a miles de cacereños para decir 'No a la mina'.

Mateos ha defendido la "transparencia" con la que su Gobierno local ha actuado en lo relacionado con este proyecto, y ha recordado que ha sido este Ejecutivo el que "ha puesto encima de la mesa el expediente" y el que "le facilitó a la plataforma el expediente completo, cosa que otros no hicieron". Por ello, ha mostrado su sorpresa ante las declaraciones de la portavoz del PSOE, Belén Fernández, sobre la falta de certezas en este proyecto minero que promueve en la Sierra de la Mosca la empresa Extremadura New Energies, filial de la australiana Infinity Lithium. "Yo creo que faltaba transparencia, pero nosotros vinimos a poner luz y facilitamos el expediente completo con consultas previas que se habían pedido en la pasada legislatura y no se habían querido dar y que este gobierno, pese a no ser su informe, sí facilitó a la plataforma las consultas previas", ha apuntado el regidor cacereño. Por ello, ha defendido que en un proyecto como este "siempre" es necesaria la transparencia en la tramitación, al tiempo que ha reiterado que estará "encantado" de sentarse con la plataforma y "con todos los que ellos quieran". "Lo he hecho en más de una ocasión y, además creo que es nuestra obligación hacerlo", ha concluido.