Ayuntamiento Cáceres instala 20 nuevos desfibriladores en centros municipales

El Ayuntamiento de Cáceres ha instalado 20 nuevos desfibriladores externos semiautomáticos (DEA) en diversos centros municipales de la ciudad y en dependencias de pedanías. Estos nuevos DEA se suman a los seis dispositivos ya disponibles en otras instalaciones del ayuntamiento y todos ellos disponen de un servicio técnico de atención 24 horas para responder ante cualquier incidencia y han sido adquiridos por un importe total de 44.649 euros.



La adquisición de los 20 nuevos DEA dan respuesta a las demandas ciudadanas recogidas en los Presupuestos Participativos de 2024 a iniciativa del barrio Mejostilla-Gredos donde este martes se ha realizado la demostración y que ya cuenta con un DEA en la Casa de Cultura.



El resto ya han sido ubicados en puntos visibles y accesibles en sus respectivas cabinas homologadas y fijadas a la pared en los centros municipales como el complejo deportivo Rafael Bernal (Nuevo Cáceres), los capos de fúbtol Sergio Trejo, el pabelló Teodoro Casado, el complejo deportivo Maestro Kim Young Goo, poliderpotivo de Moctezuma y el pabellón de Aldea Moret.



También se han instalado en la Jefatura de la Policía Local, el recinto hípico, la plaza de toros, en lass piscinas municipales del Parque del Príncipe, San Jorge (Pinilla), Agustín Ramos Guija (Cáceres el Viejo), y la de Rincón de Ballesteros. La lista se complet con la casa de cultura Rodríguez Moñino y la de Gredos-Mejostilla.



La concejala de Participación Ciudadana y Universidad Popular, Jacobi Ceballos, ha presentado este recurso en la casa de cultura Gredos-Mejostilla donde se ha contado además con la presencia de Isaac Moreno, técnico en emergencias del SVA, UME 5.1 de Cáceres, que ha realizado una demostración práctica 'in situ' de cómo han de usarse estos equipos desfibriladores en caso de emergencia.



Ceballos ha explicado que "la utilización de estos desfibriladores es muy sencilla porque de manera automática el DEA va guiando por voz al interviniente" y le dice los pasos a seguir, de tal manera que no es necesario tener conocimientos sanitarios previos para utilizarlos.



Además, cada uno de los DEA cuenta con auto-test y evalúan si el paciente ante el que nos encontramos necesita o no descarga eléctrica en el corazón, indicando que "es importante perder el miedo a utilizar estos equipos que son una inversión en salud y en seguridad pública porque nunca se sabe cuando podemos salvar una vida".



Cada uno de los DEA incluye un desfibrilador con baterías de litio con una capacidad mínima de 200 descargas; auto-test con instrucciones por voz; un kit de RCP de primer interviniente, electrodos, parches, una onda bifásica, metrónomo y sensor de profundidad.