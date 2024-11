El Ayuntamiento de Cáceres tiene dispuestos 105 palets de ayuda para enviarlos a Valencia

Ep.

El Ayuntamiento de Cáceres tiene dispuestos 105 palets de ayuda, que llenarán tres o cuatro camiones, para enviarlos a Valencia a las zonas afectadas por la DANA en cuanto se les requiera desde las entidades que están coordinando la ayuda de los municipios. Mientras, se solicita que se prioricen las donaciones económicas a ongs que trabajan con los damnificados debido al desbordamiento de material recogido este fin de semana en la capital cacereña donado por los cacereños.



De esta forma, desde el pasado viernes se han llenado cuatro naves industriales (Naves CIFE) de propiedad municipal con las aportaciones de los cacereños que han tenido un comportamiento "ejemplar", ha dicho el alcalde cacereño Rafael Mateos, quien ha explicado este lunes en rueda de prensa que la Diputación de Valencia les ha pedido que hagan un inventario de todo lo se tiene almacenado para que se vaya enviando a la zona afectada a medida que lo vayan necesitando.



"El fin de semana ha sido una auténtica avalancha de solidaridad y la situación va cambiando en cuestión de minutos y las necesidades también", ha resaltado Mateos, que ha recordado que la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) ha pedido a los ayuntamientos que se recomiende a los ciudadanos que prioricen los donativos económicos a ongs como el Banco de Alimentos, Cáritas, o Cruz Roja, frente a la recogida física de productos.



"El material está envasado, está preparado, está empalado y por lo tanto cuando tengamos el ok salimos para Valencia", ha dicho el alcalde que ha pedido que, de momento, se relancite la recepción de enseres. No obstante, las naves CIFE se van a mantener como centro logístico y se va a mantener abierto, porque allí se va a seguir recepcionando todo aquello que se ha recogido a lo largo del fin de semana en otros locales de la ciudad o por parte de otras asociaciones.



El horario para llevarlo será de 17,00 a 20,00 horas y se contará con una red de voluntarios que se está organizando en colaboración con Protección Civil, DYA y ARA. Asimismo, se está trabajando también en conformar una red de furgonetas para recoger en todos aquellos puntos de la ciudad que tengan almacenado comida o material y que no dispongan de medios o de forma de hacerlo llegar a las naves CIFE.



FURGONETAS PARA RECOGER AYUDA DE ENTIDADES



Para ello se ha habilitado un correo electrónico para que todo el que haya hecho acopio de donaciones a lo largo del fin de semana se lo haga saber al ayuntamiento de forma que se pueda coordinar la recepción de todos esos productos y, al mismo tiempo, comuniquen si es necesario que vayan a recogerlo. El correo es participacioncc.gmail.com.



"De manera paralela, la prioridad que tenemos a día de hoy, en este momento, es poder poner en la zona cero todo lo que se ha recogido este fin de semana", ha insistido Mateos, que ha recalcado que la Federación Valenciana de Municipios y Provincias les ha pedido que se clasifique todo lo que se ha recogido y que se va a canalizar la ayuda a través de la Diputación de Valencia.



El consistorio cacereño ya ha iniciado las gestiones para poder dar salida a los palés que hay almacenados en naves CIFE y que, "de manera ordenada, pero sobre todo de manera efectiva, lleguen a quienes lo necesitan". "Incluso estamos también buscando alternativas de almacenaje diferentes a las naves CIFE, porque a día de hoy ya las tenemos completamente llenas", ha recalcado el regidor.



"Por desgracia, esto va a ser muy largo, y no quiere decir que en cuestión de tres o cuatro días se nos vuelva a pedir que haya donaciones de alimentos, de ropa o de algún otro producto que sea necesario", ha subrayado.



Mateos ha explicado en su comparecencia que es necesario coordinar toda la ayuda para que llegue de manera ordenada a sus destinatarios. "Es una cuestión que no es fácil, porque el cuerpo a todos nos pide estar en Valencia. Yo soy el primero que, si pudiese, me iría a Valencia a achicar agua, pero esto no es una cuestión de inmediatez, sino una cuestión de actuar con cabeza", ha resaltado.



"Si todos ponemos vehículos privados, si todos ponemos furgonetas privadas, si todos ponemos camiones en dirección a Valencia, podemos provocar un colapso", ha insistido al tiempo que ha recordado que las comunicaciones con Valencia están restringidas por seguridad, por lo que "todo lo recogido hay que coordinarlo con ellos para que nos digan a qué punto hay que llevarlo y en qué horario tenemos entrada para poder llevarlo".



En esos 105 palets de la "generosidad cacereña" hay fundamentalmente agua, productos de higiene y productos de comida no perecedera, que es lo que se pidió en un principio. "Yo no voy a decir a nadie que no haga donaciones porque creo que es de agradecer que haya donaciones. Lo que sí digo es que esto va a ser muy largo y que hay que priorizar. Que nuestra prioridad a día de hoy es sacar la mercancía que tenemos ahí ya a la comunidad valenciana", ha incidido.



Por otra parte, los doce policías locales que salieron este domingo de Cáceres con destino a Valencia están ya en servicio en la localidad de Paiporta donde se han dividido en dos turnos de doce horas de mañana y noche para realizar labores de ayuda humanitaria y de vigilancia.



"Se han puesto a disposición del comisario de Elche, que es el mando operativo que les va a ordenar durante su estancia en la comunidad valenciana", ha explicado el alcalde.