Ordenanza de pisos turísticos en Cáceres no limitará porque ya lo hace el plan urbanismo

Además, se va a iniciar un proceso de consulta ciudadana para mejorar el texto que, no obstante, no va a limitar ni regular la apertura de estos alojamientos en la ciudad, porque eso ya se contempla en el Plan General Municipal (PGM), y porque la capital cacereña "no sufre un problema por la proliferación de este tipo de apartamentos".



Así lo ha señalado el alcalde de la ciudad, Rafael Mateos, que ha incidido en que "a día de hoy", Cáceres no tiene este problema, "lo cual no quiere decir que en un futuro vaya a suceder", ha puntualizado.



"Cáceres no está en una situación como pueden estar otras ciudades, como Barcelona, Toledo, Santiago de Compostela o Madrid", ha insistido el regidor, que ha aclarado que tanto el Gobierno municipal como la Consejería de Turismo de la Junta de Extremadura están "muy vigilantes" para no llegar a esa situación.



Por eso, la nueva ordenanza "no tiene que adoptar medidas complementarias tendentes a limitar la implantación de este tipo de alojamientos" ya que el Plan General Munciipal "ya contempla medidas". "En la ciudad de Cáceres no hay libertad absoluta para la implantación de apartamentos y alojamientos turísticos", ha subrayado Mateos.



"Esa ordenanza hay que impulsarla de manera definitiva", ha defendido el alcalde, que ha pedido que se dé traslado del texto a la Asociación de Apartamentos Turísticos de Extremadura y al resto de entidades que puedan tener algo que decir al respecto, "que se abra ese proceso participativo para, de una vez por todas, Cáceres cuente con una ordenanza reguladora de los apartamentos turísticos".



Así, esa ordenanza lo que regulará serán cuestiones como, por ejemplo, la recogida de residuos de los apartamentos, pero "en ningún caso, a día de hoy, tiene que entrar en una limitación", ha recalcado en declaraciones a los medios este lunes tras presentar los nuevos puntos limpios que se van a instalar por la ciudad.



La ordenanza está ya redactada desde el punto de vista técnico y ahora se abrirá ese proceso participativo para que las organizaciones implicadas se pronuncien y se incorporen al texto las propuestas que los técnicos consideren oportunas. La idea es que la nueva ordenanza entre en vigor en el primer semestre de 2025 debería estar en vigor.



ZONA NO TENSIONADA



Respecto a las mociones presentadas por el PSOE y Unidas Podemos en el pleno municipal de la semana pasada y que fueron rechazadas por PP y Vox, el alcalde ha aclarado que esas mociones hacían referencia, fundamentalmente, a la tensión o no tensión que hay en el mercado inmobiliario, no solo en Cáceres sino en el resto de España.



Mateos ha defendido que ese asunto "es una responsabilidad del Gobierno central", y que "es una consecuencia de esa ley de vivienda que ha puesto en marcha el Gobierno de Pedro Sánchez y que, lejos de solucionar un problema, lo que ha hecho es agudizarlo".