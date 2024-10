Nueva dirección del Colegio de Médicos de Cáceres pide agilizar 2ª fase del Universitario

Ep.



El nuevo presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, Evelio Robles Agüero, ha pedido a la Junta de Extremadura que se agilice la segunda fase del Hospital Universitario de la capital cacereña (HUC), y que se incluya una partida "de muchos millones" para este proyecto en los Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) para 2025, como muestra del compromiso del Gobierno regional con esta infraestructura sanitaria.



Robles, que ha tomado posesión de su cargo en un acto oficial este pasado miércoles, ha mantenido este jueves un encuentro con los medios para dar a conocer las líneas de actuación de la nueva junta directiva en la que sucede en el cargo a Carlos Arjona, que ha permanecido como presidente durante 16 años.



Así ha recordado que la obra para conseguir un "hospital completo" en Cáceres lleva un retraso de más de veinte años por lo que confía en que, una vez se amplíe el plan funcional del edificio, el proyecto puede salir a redacción el año que viene, con lo que las obras no empezarían hasta 2026 y la puesta en marcha de la segunda fase se iría a 2028-2029.



"El compromiso de la consejera de Salud y de la gerente del Área de Salud es que el retraso sea el mínimo posible y que se ejecutarán los plazos", ha señalado Robles, quien ha resaltado que esta infraestructura sanitaria "es una deuda histórica de la Junta de Extremadura con la ciudad".



Por ello, ha solicitado que en las cuentas regionales del año que viene se incorpore una partida importante para impulsar este proyecto, máxime cuando la financiación será a través de fondos Feder del periodo operativo en vigor, por lo que hay que ejecutar el proyecto antes de la fecha marcada por la Unión Europea a finales de 2029 porque de no ser así podrían peligrar esos fondos europeos.



Cabe recordar que en la segunda fase del HUC, que se construiría en el anexo al edificio actual pero con otro diseño más funcional y operativo, se instalarían plantas de hospitalización, así como servicios transversales como laboratorios, entre otras cosas.



Además, ha reivindicado que el hospital cacereño asuma también formación pregrado de Medicina para estudiantes porque "la Universidad de Extremadura es de toda Extremadura y no solo de Badajoz", ha dicho Robles, que ha estado acompañado por el nuevo secretario general del colegio, Luis Tobajas.



INTRUSISMO Y AGRESIONES



Robles ha reivindicado el papel que juega el órgano colegial en la regulación de la profesión médica y ha recordado que es la entidad que debe "acreditar" que una persona es médico, que está capacitada para ejercer la profesión y que está habilitado para ello.



Por ello, ha recordado que antes de contratar a cualquier médico, tanto en la sanidad pública como privada, se debe solicitar un certificado al colegio para que verifique estas circunstancias y se eviten casos de intrusismo como lo que se han vivido en la región, el más reciente en Plasencia.



También se ha referido al debate surgido sobre la prescripción de medicamentos por parte de otros profesionales sanitarios como técnicos en enfermería, a lo que el Colegio de Médicos se opone porque se necesita una formación en fisiología, patología y farmacoterapia que no tienen otros profesionales.



"Son pequeños roces entre colectivos sanitarios que no deberían haberse producido", ha dicho Robles, que ha defendido que la prescripción debe ser "médica", tal y como se indica en los propios medicamentos.



Respecto a las agresiones a profesionales sanitarios por parte de enfermos o sus familias, ha condenado estos hechos "que no pueden justificarse de ninguna manera", ha dicho, y ha recordado que el colegio ofrece asistencia psicosocial y jurídica a los profesionales que hayan sido agredidos. "Es un problema social que tenemos que solucionar entre todos", ha recalcado.



En cuanto a la falta de médicos en el sistema publico extremeño, ha señalado que en Atención Primaria hay ahora mismo unas 21 vacantes, mientras que en especialidades hay unas 90, aunque el problema es que unos 200 médicos de Atención Primaria están trabajando sin tener la especialidad exigida.



Además, ha recordado que en los próximos años se jubilarán el 17% de los médicos de familia y el 24% de los especialistas por lo que será necesaria la incorporación de más profesionales, muchos de los cuales necesitarán una homologación de sus títulos, para lo que pide que no se haga de una forma arbitraria, sino reglada y acorde a la normativa porque se trata de "dar una garantía a la ciudadanía".



Finalmente, en el Día Mundial de la Salud Mental, el nuevo presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, que es médico de familia en el centro de salud de Nuevo Cáceres, ha reivindicado el papel fundamental que juegan los médicos de atención primaria para prevenir este tipo de problemas que han aumentado, sobre todo entre la población joven, por ser los más cercanos al paciente para detectarlos.



Cabe recordar que Evelio Robles, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Salamanca, es especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.



Actualmente ejerce como médico de familia y director del centro de salud Nuevo Cáceres-Sebastián Traba de la ciudad. Desde 2008 ha ocupado el cargo de secretario general del Colegio de Médicos de Cáceres.