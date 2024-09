Mateos planteará a vendedores ambulantes una ubicación diferente a Mejostilla

Ep



El Gobierno local de Cáceres mantendrá la próxima semana una reunión con la Asociación de Comerciantes Ambulantes de Extremadura (ACAEx) a cuyos representantes propondrá una ubicación diferente.

Así lo ha anunciado este viernes el portavoz del Ejecutivo cacereño, Ángel Orgaz, después de que el presidente de ACAEx, Juan Cruz, interviniera en el Pleno de este jueves para mostrar la disconformidad del colectivo con la decisión de trasladar el mercado de los miércoles a la Mejostilla.



Ante las quejas suscitadas, el alcalde Rafael Mateos, que había anunciado que la decisión estaba tomada y que el traslado se haría efectivo antes de final de año, avanzó en la sesión plenaria que se plantearían otras posibles ubicaciones con la intención de conseguir un mayor consenso entre comerciantes y vecinos.



"Queremos paz social. No queremos enfrentamientos", ha dicho Orgaz en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local, en la que ha avanzado que esa reunión tendrá lugar la próxima semana para acercar posiciones y encontrar un lugar para el inminente traslado del mercado.



Orgaz ha insistido en que el traslado "tiene que hacerse ya" porque los propietarios de los terrenos de Vegas del Mocho quieren construir viviendas y porque hay que dar respuesta a una reivindicación de hace años que es conseguir un lugar definitivo para los puestos ambulantes.



El presidente de ACAEx propuso en su intervención ante la corporación municipal la zona de Casa Plata pero cuando se barajó esta ubicación los vecinos ya mostraron su desacuerdo y el Gobierno local quiere que se consiga un punto de encuentro que satisfaga a todas las partes implicadas: ayuntamiento, vendedores y vecinos.



"No es sencillo pero vamos a encontrar una solución", ha dicho el portavoz municipal, que ha informado que la Junta de Gobierno ha aprobado incoar el expediente administrativo para proceder al traslado del mercado ambulante. Se trata de un trámite necesario para que el traslado pueda realizarse y, de momento, no es necesario reflejar el lugar donde finalmente vaya a realizarse la actividad.



DÍA SIN COCHES Y OTROS ASUNTOS



La Junta de Gobierno ha tratado también otros asuntos como la autorización del acceso gratuito a los usuarios del autobús urbano el próximo domingo 22 de septiembre con motivo de la celebración del Día sin coches, dentro de la Semana de la Europea de la Movilidad 2024 que se celebra en estas fechas.



También se ha tenido conocimiento de que se ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por Adenex, contra el auto dictado por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 2 de Cáceres, sobre las medidas cautelares solicitadas por la organización ecologista contra la ejecución de obras de ampliación del aparcamiento del Parque del Príncipe.



Asimismo, se ha autorizado la celebración de los actos organizados con motivo del Día Internacional en contra de la explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y niños, el 23 de septiembre, en el Paseo Cánovas, en horario de 11,00 hasta las 12,00 horas.



Se pretende realizar una representación de danza a cargo de las alumnas del Conservatorio de Danza Profesional Sagrario Ruiz Piñeiro, cuya temática será la reivindicación de los derechos humanos de las mujeres que son víctimas de la explotación sexual y la trata, así como la concienciación de que el consumo de prostitución sustenta la existencia del tráfico de mujeres y niñas, un hecho que atenta contra la dignidad de las mismas en todas las partes del mundo.



También se procederá a la lectura de un manifiesto y además en un lateral se instalará una mesa donde habrá material informativo.



Y se ha autorizado a la Institución Ferial de Cáceres (Ifeca) a la celebración de la III Feria del Stock en el Paseo de Cánovas, del 11 al 13 de octubre.