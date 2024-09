PSOE Cáceres pide una nueva línea de bus para llegar al mercado franco en Mejostilla

Ep

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cáceres, Belén Fernández, ha pedido que, si finalmente el mercado franco se traslada al parque empresarial de Mejostilla, se ponga en marcha una nueva línea de autobús urbanos (la nº 9).



Asimismo, ha solicitado al Gobierno local que diseñe un buen servicio de limpieza, que se instalen aseos públicos, y que se provea a la zona de espacios de sombra, ya que "en verano puede ser horrible", además de la mejora del transporte público.



"Si se va a ubicar en ese espacio es esencial que se garanticen los servicios públicos necesarios para que la ciudadanía pueda acudir al mercado franco con facilidad y para que los vendedores puedan seguir ejerciendo su actividad con el público necesario y para que se eviten las molestias a los vecinos", ha dicho Fernández.



Respecto a la mejora del bus urbano, según los socialistas la solución no pasa por ampliar la línea 8, "que tiene muchos problemas" con una afluencia excesiva en determinadas horas en las que es difícil coger el autobús, sino poner una línea nueva que pueda dar servicio a la zona, no sólo para reforzar la 8 sino para poder dar servicio también a quienes quieran ir al mercado franco.



En cuanto a las declaraciones del alcalde Rafael Mateos sobre que nadie ha propuesto otra alternativa para el traslado del mercadillo semanal desde Vegas del Mocho, Fernández ha aclarado que "en ningún caso se ha pedido ningún tipo de opinión ni de valoración a los grupos políticos, ni a los afectados, ni a los comerciantes, ni a los vecinos".



"Esta es una propuesta que viene dada", ha dicho la portavoz socialista, que ha asegurado que el Gobierno local "no dio la opción de poder plantear otra alternativa".



Fernández también se ha referido a la provisionalidad de la ubicación del mercadillo semanal, que se trasladó hace 12 años a Vegas del Mocho y que ahora se cambia de ubicación al parque empresarial de Mejostilla, pero que tampoco parece ser el lugar definitivo.



Así, ha recordado que el PSOE en la legislatura anterior había empezado a trabajar en una ubicación definitiva "de acuerdo y de consenso con los afectados, tanto con los vecinos como con los comerciantes", en el entorno del polígono industrial de Charca Musia, una vez se hubiera culminado el proceso de regularización urbanística de este espacio.



Este proceso ha sido anulado por el actual Ejecutivo local "bajo una supuesta falta de participación que definiera cómo se debería llevar a cabo ese proceso de reordenación de Charca Musa". "Pero es que eso no es cierto porque el propio procedimiento incluía un proceso participativo y la parte que tenía que ver con la ubicación del mercado franco era una parte que ya estaba consensuada y que era acorde a las necesidades de las cuestiones que nos habían planteado tanto vecinos como comerciantes", ha explicado.



"Por lo tanto hemos perdido un año en el que ya se podía haber trabajado en esa ubicación definitiva y ahora nos encontramos partiendo de cero con una provisionalidad que no se ha tratado en ningún caso ni con vecinos ni con afectados ni con grupos políticos y que proviene de una decisión unilateral del equipo de Gobierno", ha añadido.



Así las cosas, el PSOE exige que "al menos" se garanticen todos los servicios públicos que favorezcan que el mercado franco pueda desarrollarse con toda normalidad en su nueva ubicación.