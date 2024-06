El alcalde de Cáceres espera aprobar las inversiones del remanente en el Pleno del jueves

Ep.

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, espera aprobar las inversiones del remanente de tesorería en el Pleno ordinario del próximo jueves tras un acuerdo con el grupo municipal Vox, que ha supuesto la modificación de algunos de los proyectos que se incluían en los expedientes propuestos por el PP, fundamentalmente los que tienen que ver con el impulso de la Agenda 2030 que no comparte la formación de Santiago Abascal.

Aparte de las negociaciones con Vox, el Gobierno 'popular' va a mantener este martes una reunión con el grupo municipal del PSOE y con Unidas Podemos para intentar llegar a un consenso lo más amplio posible para sacar adelante los proyectos que se quieren llevar a cabo con cargo al remanente, como los 13 millones de euros en inversiones o saldar la deuda financiera de 11,4 millones para sanear las arcas municipales.

Cabe recordar que el PP no logró sacar adelante estas inversiones en el Pleno extraordinario celebrado la semana pasada, en el que la oposición (PSOE, Vox y Unidas Podemos) solo votó a favor de dos expedientes, que eran el pago del cien por cien de la carrera profesional a los trabajadores y el que suponía el pago de facturas pendientes.

Mateos ha reconocido, en una entrevista en la cadena SER recogida por Europa Press, que "es cierto que en el documento que se sometió al Pleno la semana pasada no había ninguna propuesta del resto de grupos, pero no porque no se hubiese ofrecido".

Así, ha explicado que el concejal de Economía, Ángel Orgaz, dijo a todos los grupos que "aquellos que quisiesen hacer aportaciones al remanente remitiesen esas propuestas para tramitarlas e incluirlas en los expedientes si procedía".

Ahora, espera que haya un acuerdo "en las próximas horas" para que el destino del remanente se pueda aprobar el próximo jueves en el Pleno, ha incidido el regidor, que ha anunciado que el nuevo documento contendrá "gran parte" de los proyectos iniciales.

Aparte de las negociaciones con Vox, el equipo de Gobierno tendrá un encuentro este martes por la mañana con el Grupo Municipal Socialista y espera "poder tener un encuentro con el Grupo Municipal de Unidas Podemos también antes del Pleno del jueves para sumar el mayor número de grupos posible", ha dicho Mateos.

El alcalde ha incidido en que "lo importante" es que los remanentes salgan adelante, porque al final "son inversiones, son mejoras en los barrios, son mejoras para los vecinos de Cáceres", además de "quitar la deuda que tiene el ayuntamiento". "En definitiva, es permitir que la ciudad de Cáceres siga creciendo", ha sentenciado.

ALEGACIONES A DENUNCIA DE JUNTA ELECTORAL

Mateos también ha avanzado que ya ha llegado al ayuntamiento la notificación de la Junta Electoral de Zona de que se inicia un expediente sancionador al Gobierno local en relación al anuncio en campaña electoral de las inversiones del remanente y por el uso de las redes sociales para promocionar los festejos taurinos y las inversiones de la plaza de toros.

Ahora se da un plazo de cinco días para presentar alegaciones, lo que hará el Gobierno de Rafael Mateos que "en las próximas horas" formulará esas alegaciones por entender que no se hizo nada ilegal y que se actuó con "total transparencia".

"Nosotros lo que hicimos fue, una vez que se había convocado la Comisión de Economía, como hacemos en muchas ocasiones, convocar una rueda de prensa para dar conocimiento a la ciudadanía de cuáles eran los puntos que se iban a debatir en esa Comisión de Economía, con absoluta transparencia y, por lo tanto, yo creo que eso no puede ser criticable, ni mucho menos puede ser denunciable", ha defendido.

Mateos ha insistido en el Gobierno local ha seguido trabajando en periodo electoral, y ha achacado a otros grupos políticos que "estaban en campaña electoral y les molestaba que algunos estuviésemos poniendo encima de la mesa medidas de gestión".

Además, ha recordado que otras administraciones de "todos los colores" han hecho anuncios similares y el PP no ha denunciado porque entiende que "es normal que cualquier otra administración siga trabajando, aunque esté convocado un periodo, un proceso electoral, en este caso además de ámbito europeo, que no afectaba al día a día de los ayuntamientos ni de la comunidad autónoma".

"Nosotros vamos a presentar nuestras alegaciones y estoy convencido que se valorarán y, si se tienen que estimar que se estimen y si no, pues yo respetaré en todo caso la decisión que adopten los órganos judiciales", ha concluido.