En el Congreso, el PP pedirá al Gobierno una moratoria para la Central de Almaraz

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados ha presentado una Proposición no de Ley (PNL) en la que insta al Gobierno a que acuerde de manera "inmediata" una moratoria del cierre de la Central Nuclear de Almaraz, y en la que le exige que especifique la cuantía económica que supondría para la comarca el fin de dicha instalación y el impacto en el sistema energético español.



Así lo ha anunciado el coordinador de la Ponencia del Congreso de los Diputados encargada de las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear, Guillermo Mariscal, que ha visitado la central.



Según Mariscal, "la Central Nuclear de Almaraz no se puede ni se debe cerrar porque pone en riesgo no solo la economía local, no sólo el desarrollo social de esta región y de esta comarca, sino, además, la estabilidad del sistema eléctrico español".



Esta PNL pide también cambios normativos para que los titulares de las instalaciones puedan pedir la prórroga de la actividad de las centrales nucleares "en plenas condiciones técnicas y de seguridad". También solicita que se determinen las medidas regulatorias "más adecuadas" para facilitar la sostenibilidad económica de las instalaciones que decidan acogerse a la moratoria.



El Grupo Parlamentario Popular también pide que se solicite informes a los organismos especializados de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC), del Operador del Mercado Ibérico de Electricidad (OMIE) y del gestor de la red de transporte (REE) en los que se evalúen el impacto económico en el mercado eléctrico del cierre nuclear programado.



En este sentido, Guillermo Mariscal ha recordado que esta central supone el 7 por ciento de la demanda eléctrica de toda la España peninsular. "Para ser más concreto, 4.000.000 de hogares españoles se suministran de energía eléctrica de Almaraz, esa es la dimensión, 4.000.000 de hogares que no emiten CO2", ha indicado.



Además, la propuesta del Partido Popular también demanda que se adopten las medidas necesarias para que el sector industrial nuclear español pueda contribuir a los "retos" y "aprovechar" las oportunidades que brinda el Reglamento UE de Ley sobre Industria Cero Emisiones Netas.



UNIDAD DEL PP CONTRA EL CIERRE



El diputado 'popular' ha estado acompañado en su visita a Almaraz por sus compañeros extremeños en el Congreso, en concreto Cristina Teniente, Carlos Floriano, Antonio Cavacasillas y Alfonso Macías. También han estado el presidente provincial del Partido Popular, Laureano León, el alcalde de Navalmoral de la Mata, Enrique Hueso, y la portavoz del PP en la localidad, Joanna González.



Cristina Teniente ha destacado "la unidad absoluta del Partido Popular" en contra del cierre porque el plan de cierres de centrales nucleares "empieza aquí, en Extremadura", informa en nota de prensa el PP.



"Tenemos que lanzar un SOS casi, porque no hay tiempo, no podemos permitirnos una decisión que es totalmente lesiva para Extremadura, que es letal para los municipios del entorno de la central, pero es que además va en contra de la estrategia europea en materia energética y que daña el sistema energético en España", ha apuntado.



La diputada cacereña afirma que no entiende por qué el Gobierno "irresponsable" de Pedro Sánchez ha tomado una "decisión unilateral" que va "en contra de todos los criterios, de informes del Consejo Internacional de Energía".



En este sentido, ha recordado que el PP hará "todo lo que tenga que hacer para evitar el cierre", pero ha demandado que el PSOE haga lo mismo. "Señor secretario general del Partido Socialista, no hay alternativa en la zona, ni para Extremadura, ni para el sistema energético español", ha sentenciado.



También se ha referido a las "contradicciones" del delegado del Gobierno, José Luis Quintana, en sus declaraciones recientes. "Decir que la decisión no está tomada, para decir inmediatamente que sí y que son las empresas, y que si no sale rentable paran el reactor es algo absolutamente inaceptable en boca de un delegado del Gobierno", ha afirmado.